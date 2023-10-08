حريق فى حظيرة أدى لدمار مدينة شيكاغو منذ 151 عاما .. من السبب؟

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر من عام 1871م، اندلعت ألسنة اللهب فى حظيرة باتريك وكاثرين أوليري في شيكاغو ، مما أدى إلى إشعال مدينة شيكاغو بالكامل حيث استمر الحريق لمدة يومين، راح ضحيته ما بين 200 و300 شخص، وتدمير 17450 مبنى، وترك 100000 بلا مأوى وتسبب فى خسائر تقدر بنحو 200 مليون دولار (في عام 1871).

وتروى القصص، إن البقرة ركلت فانوسًا فى حظيرة أوليري وأشعلت النار، لكن نظريات أخرى ترى أن البشر ربما كانوا مسؤولين عن تلك الحرائق، حيث كانت مدينة شيكاغو تمتلئ بالمناطق التجارية، التي تحولت خراب كما أن الطقس الجاف ووفرة المباني الخشبية والشوارع والأرصفة جعلت شيكاغو عرضة للحرائق.

ووفقا لما ذكره موقع هيستورى، أن المدينة شهدت 20 حريقًا في جميع أنحاء شيكاغو فى الأسبوع الذى سبق الحريق الكبير عام 1871، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه الحريق، فإن الكثير من البنية التحتية في شيكاغو، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي والنقل، ظلت سليمة، وبدأت جهود إعادة الإعمار بسرعة وحدثت تنمية اقتصادية كبيرة، حيث وضع المهندسون المعماريون الأساس لمدينة حديثة تضم أول ناطحات السحاب فى العالم.

في وقت الحريق، كان عدد سكان شيكاغو حوالي 324000 نسمة، وفي غضون تسع سنوات، كان هناك 500000 من سكان شيكاغو.

بحلول عام 1893، أصبحت المدينة مركزًا رئيسيًا للاقتصاد والنقل ويقدر عدد سكانها بنحو 1.5 مليون نسمة، وفي العام نفسه، تم اختيار شيكاغو لاستضافة المعرض الكولومبي العالمى، وهو أحد المعالم السياحية الرئيسية التي زارها 27.5 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة في ذلك الوقت.