ختام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بمليون زائر.. صور

(MENAFN
- Youm7) اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 ، بالأمس فعالياته التى انطلقت على مدار 10 أيام فى حرم جامعة الملك سعود فى العاصمة السعودية، الرياض، تحت شعار "وجهة ملهمة".
وأعلنت إدارة معرض الرياض الدولى للكتاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": أن المعرض اجتذب خلال فعالياته أكثر من مليون زائر من شتى أنحاء المملكة ومن خارجها، الذى اختيرت فيه سلطنة عمان ضيف شرف لنسخة هذا العام.
الاحتفاء بالكتاب فى معرض الرياض 2023
وقال الكاتب الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذى لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن معرض الرياض الدولى للكتاب حظى بحضور جماهيرى، ومشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمتحدثين فى مختلف مجالات المعرفة، مما انعكس إيجابا على حجم إيرادات دور النشر المشاركة فى المعرض، التى تجاوز عددها 1800 دار نشر من 32 دولة، موزعة على 800 جناح.
جمهور معرض الرياض للكتاب 2023
وأشار محمد حسن علوان، إلى أن النتائج التى حققها معرض الرياض للكتاب 2023، تنسجم مع النجاحات التى حققها فى نسخه السابقة، وتعزز مكانته العربية والدولية كواجهة ثقافية سعودية، قادرة على إيجاد حراك شامل في كل مجالات الإبداع والثقافة العربية، مضيفا أن النتائج التي حققها المعرض تعد ثمرة لتطبيق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتمحورة فى الأهداف التى تعمل الهيئة على تحقيقها فى إثراء المحتوى والوصول للمتلقى محليا وعالميا، ونشر ثقافة القراءة فى حياة الفرد، وتطوير منظومة تنافسية مستدامة، إلى جانب تعزيز الوعى والارتقاء بجودة الحياة.
وأوضح محمد حسن علوان: أن التطوير التنظيمى والمعرفى للمعرض لن يتوقف، وسيكون حاضرا في دورات المعرض المقبلة، وفق توجيه واهتمام كبير من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، كما سيأخذ فى الاعتبار تقديم حلولٍ لكل التحديات التى قد تطرأ فى المستقبل، بما يثري تجربة زوار المعرض فى الاستفادة من المعرض وفعالياته، وإفساح المجال لعرض الأعمال المعرفية والثقافية الجديدة، واستيعاب المستجدات التقنية التى تطرأ على وسائط نشر الكتاب.
حجم الإقبال على معرض الرياض 2023
يشار إلى أن المعرض أقيم على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، بمشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية، ودور عالمية عرضت مقتنيات نادرة وثمينة، من بينها كتب ومخطوطات نفيسة، ولوحات فنية.
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023
وشمل البرنامج الثقافى للمعرض باقة من الفعاليات والأنشطة، تجاوزت أكثر من 200 فعالية، منها ندوات حوارية، وأمسيات شعرية ضمت نخبة من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، وعروض مسرحية لمسرحيات سعودية ودولية، وحفلات موسيقية وغنائية، وفعالية "حديث الكتاب"، التى استضافت نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين.
معرض الرياض الدولي للكتاب
يذكر أن المعرض قد نظم للمرة الأولى، مسابقة مخصصة للأطفال حول الإلقاء الشعري، استمتع خلالها الأطفال بتجربة الإلقاء أمام الجمهور، وتعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، مما ساعد في رفع مستوى الثقة بالنفس لديهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية.
MENAFN08102023000132011024ID1107208302