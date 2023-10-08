ختام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بمليون زائر.. صور

MENAFN - Youm7) اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 ، بالأمس فعالياته التى انطلقت على مدار 10 أيام فى حرم جامعة الملك سعود فى العاصمة السعودية، الرياض، تحت شعار "وجهة ملهمة".

وأعلنت إدارة معرض الرياض الدولى للكتاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": أن المعرض اجتذب خلال فعالياته أكثر من مليون زائر من شتى أنحاء المملكة ومن خارجها، الذى اختيرت فيه سلطنة عمان ضيف شرف لنسخة هذا العام.

الاحتفاء بالكتاب فى معرض الرياض 2023





وقال الكاتب الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذى لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن معرض الرياض الدولى للكتاب حظى بحضور جماهيرى، ومشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمتحدثين فى مختلف مجالات المعرفة، مما انعكس إيجابا على حجم إيرادات دور النشر المشاركة فى المعرض، التى تجاوز عددها 1800 دار نشر من 32 دولة، موزعة على 800 جناح.

جمهور معرض الرياض للكتاب 2023

وأشار محمد حسن علوان، إلى أن النتائج التى حققها معرض الرياض للكتاب 2023، تنسجم مع النجاحات التى حققها فى نسخه السابقة، وتعزز مكانته العربية والدولية كواجهة ثقافية سعودية، قادرة على إيجاد حراك شامل في كل مجالات الإبداع والثقافة العربية، مضيفا أن النتائج التي حققها المعرض تعد ثمرة لتطبيق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتمحورة فى الأهداف التى تعمل الهيئة على تحقيقها فى إثراء المحتوى والوصول للمتلقى محليا وعالميا، ونشر ثقافة القراءة فى حياة الفرد، وتطوير منظومة تنافسية مستدامة، إلى جانب تعزيز الوعى والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح محمد حسن علوان: أن التطوير التنظيمى والمعرفى للمعرض لن يتوقف، وسيكون حاضرا في دورات المعرض المقبلة، وفق توجيه واهتمام كبير من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، كما سيأخذ فى الاعتبار تقديم حلولٍ لكل التحديات التى قد تطرأ فى المستقبل، بما يثري تجربة زوار المعرض فى الاستفادة من المعرض وفعالياته، وإفساح المجال لعرض الأعمال المعرفية والثقافية الجديدة، واستيعاب المستجدات التقنية التى تطرأ على وسائط نشر الكتاب.

حجم الإقبال على معرض الرياض 2023





يشار إلى أن المعرض أقيم على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، بمشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية، ودور عالمية عرضت مقتنيات نادرة وثمينة، من بينها كتب ومخطوطات نفيسة، ولوحات فنية.

فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023





وشمل البرنامج الثقافى للمعرض باقة من الفعاليات والأنشطة، تجاوزت أكثر من 200 فعالية، منها ندوات حوارية، وأمسيات شعرية ضمت نخبة من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، وعروض مسرحية لمسرحيات سعودية ودولية، وحفلات موسيقية وغنائية، وفعالية "حديث الكتاب"، التى استضافت نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين.

معرض الرياض الدولي للكتاب





يذكر أن المعرض قد نظم للمرة الأولى، مسابقة مخصصة للأطفال حول الإلقاء الشعري، استمتع خلالها الأطفال بتجربة الإلقاء أمام الجمهور، وتعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، مما ساعد في رفع مستوى الثقة بالنفس لديهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية.