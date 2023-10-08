لوحات تعرضت للتشويه تُقدر بالملايين.. كيف حافظت على قيمتها؟

MENAFN - Youm7) تتعرض اللوحات أحيانا للتشويه وهناك أعمال لفنانين كبار تعرضت للتشويه، وجرى ترميمها بعد ذلك دون أن ينقص ذلك من قيمتها، ومنها لوحة "دورية الليل" للفنان الهولندى الشهير رامبرانت لعام 1642، وقد تم تشويهها بشكل كبير، خلال نقلها من موقعها الأصلى فى عام 1715، وقد تمكن عدد من المرممين من إعادة ترميم لوحة الفنان رامبرانت المقدر سعرها بأكثر من مليون دولار باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وهناك أيضا دونا سسيسليا وهى أمرأة أسبانية رممت من رأسها لوحة جدارية مرسومة على جدار كنيسة مزار الرحمة في بورخا الإسبانية، وتحمل الجدارية اسمEcce Homo "أيتشه أومو"، وهي لوحة للمسيح تعود إلى عام 1930، ورسمها الرسام الإسباني إلياس جارسيا مارتينيز.

وقد أثارت محاولة المرأة ترميم اللوحة السخرية بدعوى أنها قامت بتشويه اللوحة بينما كانت في الأساس تحاول إصلاحها لكن ما جرى بعد ذلك كان مفاجأة بكل المقاييس، إذ ازدادت قيمة اللوحة وتعددت الزيارات إليها.



وقد أشادت ناتاليا لافين، الباحثة في الثقافة الرقمية، بما فعلته دونا سيسيليا، معتبرة أنها أبدعت وفقا لبى بى سى "شيئا مختلفا تماما، وله تأثير يفوق بكثير ما كان للوحة الأصلية"

وقالت لافين: "لقد دخلت صورة اللوحة عالم الثقافة البصرية المعاصرة بقوة لأنها تحتوي على كافة خصائص الظاهرة الشعبية القابلة للانتشار: شيء غير متكلف، وغير احترافي، وفوضوي إلى حد ما. وبالتأكيد، لم تكن نيتها على الإطلاق أن تحقق ما حصل بالفعل".

ووفقا للافين، فإن قضية "إعادة إنتاج" لوحة "أيتشه أومو" أو "هو ذا الإنسان" تتعلق بسؤال معاصر في الفن، وهو "أننا نتساءل بشكل أقل عما هو الفن، وأين يكمن".

وتضيف لافين: "في السياق الذي أجرت به سيسيليا الترميم، لم يكن العمل فنا بالتأكيد، ولكن يمكن أيضا النظر إليه انطلاقا من المدى الزمني لاستمرار تداول اللوحة، وهذا يحدد أهمية أن يكون العمل حيا".

وكان من بين المدافعين عن دونا سيسيليا، المخرج الإسباني أليخاندرو دي لا إيجليسيا المعروف أيضا باسم أليكس دي لا إيجليسيا، وهو مخرج أفلام مثل"البار"، و"إل ديا دي لا بيستيا" أي "يوم الوحش" الذي نال عنه جائزة "جويا" لأحسن مخرج عام 1995.

وقال دي لا إيجليسيا في تغريدة على تويتر: إن اللوحة بعد تدخل سيسيليا هى "رمز لطريقتنا فى رؤية العالم.. إنها تعني الكثير".

كما وصل الأمر بالناقد الفنى الأمريكي بن ديفيس إلى اعتبار العمل بعد "ترميم" سيسيليا بأنه من بين 100 قطعة فنية تعرّف فن العقد العاشر من الألفية الثانية، ووصفه بأنه "تحفة محببة من السريالية غير المقصودة".

وكتب روب هورنينج، المحرر في مجلة "ريل لايف" الإلكترونية المهتمة بتكنولوجيا وثقافة الإنترنت أن الزيادة في إقبال السياح على زيارة بورخا، يكشف أيضا وجود علاقة مثيرة للفضول بين العالم الواقعي، وعالم الإنترنت، ويضيف يبدو الأمر كما لو أن الجدار الذي يحمل لوحة أيتشه أومو بعد لمسات دونا سيسيليا يقول للمشاهد: "هو ذا الإنترنت".





ومُنحت دونا سيسيليا 49% من حقوق الملكية الفكرية لصور لوحة "أيتشه أومو" الخاصة بها وفي عام 2016، خلال حفل أقيم في بورخا، أعلنت السيدة المسنة، أنها تصالحت مع "تدخلها" باللوحة.

لوحة إيتشه هومو



