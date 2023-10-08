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جمجمة تعود لـ400 سنة قبل الميلاد فى إسبانيا تكشف عن وجود ورم فى المخ

10/8/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى علماء الآثار في إسبانيا دراسة على جمجمة مدمرة تعود للعصر الرومانى، والتي أظهرت خلال الفحص الأولى عليها أن صاحبها كان يعانى بورم في المخ، وهو الاحتمال الذى جعل هناك انقسام بين الباحثين، إذ استبعد هذا الاحتمال عدد منهم حسبما ذكر أحد الخبراء لموقع Live Science، مؤكدًا أن النتائج ما زالت غامضة.

تعود تاريخ الجمجمة، التي تم اكتشافها في عام 2019 خلال رحلة استكشافية فى شمال إسبانيا، إلى ما بين 258 و409 بعد الميلاد، وهى لرجل كان عمره على الأرجح بين 30 و40 عامًا عندما توفي، وربما قبل عقود فقط من السقوط للإمبراطورية الرومانية الغربية.


الجمجمة

ومن خلال استخدم الباحثون التصوير المقطعي المحوسب (microCT) لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد لداخل الجمجمة وخارجها، تبين أن الجزء الخارجي كان من الجمجمة يحتوي على ثلاث آفات تشكلت قبل وفاته ومن المحتمل أن تكون ناجمة عن هجوم عنيف عليه خلال مشاركته في إحدى الحروب، أما الحالة الأخرى
فكانت من الداخل، وربما كانت نتيجة لنوع شائع من ورم الدماغ يسمى الورم السحائي، مما يجعلها أول حالة معروفة في عينة أثرية تم العثور عليها في شبه الجزيرة الأيبيرية.

ويقول الباحثون إن هناك أمرا مثيرا للاهتمام في هذه النتيجة الأولية على الجمجمة، إذ تعد نافذة مهمة على معرفة الوضع الصحى للسكان السابقين، وتثير أسئلة أساسية بالنسبة لنا حول قدرة الأفراد على البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف، ونوعية حياتهم بعد ذلك".


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