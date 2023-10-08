طوفان الأقصى.. كيف سرق إيلون ماسك الضوء من فيس بوك؟

MENAFN - Youm7) فى عالم وسائل الإعلام الاجتماعية سريع الخطى، حيث تتكشف المعلومات في الوقت الحقيقي، يظهر اتجاه غريب في أوقات الأزمات والحوادث والكوارث والحروب، حيث تأخذ منصة X " تويتر سابقا" المملوكة لرجل الأعمال الأغنى إيلون ماسك، زمام المبادرة على منافستها فيسبوك، وفي حين أن رهان المنصتين كثافة التحديث وتداول الحتوى المُنشأ من خلال المستخدمين، يبدو أن "إكس" تتقدم عندما يتصارع العالم مع الشكوك.السنوات الأخيرة أثبتت الظاهرة، ومع عملية "طوفان الأقصى " ترسخت الحقيقة بوضوح، إذ كانت "X" صاحبة النصيب الأكبر في تناول الأحداث، سواء من خلال مشاركة الصور والفيديوهات والتغريدات أو من خلال محاولة الوصول للمعلومات، وذلك مقارنة بـ"فيس بوك"؛ لا سيما مع ما يفرضه من قيود مشددة، وبعضها منحاز لجانب إسرائيل. بنية الخوارزمية

خوارزميات فيسبوك المصممة لتخصيص المحتوى وفق تفضيلات المستخدم، تصبح عن غير قصد حجر عثرة فى أوقات الأزمات، ورغم أنها تستهدف تقديم تجربة مخصصة، فالواقع أنها تُصفى المعلومات المهمة التي لا تتوافق مع استهلاك المحتوى المعتاد للفرد، هذا التحيز تجاه المشاركة والاتصالات الشخصية يعيق النشر السريع للتحديثات المهمة، وهو الفضاء الذي تتفوق فيه خلاصات تويتر غير المفلترة والتسلسل الزمني.

وتأخذ الخوارزمية في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك اهتمامات المستخدمين، وأنواع المحتوى الذي أعجبهم وشاركوه في الماضي، والعلاقات التي تربطهم بالمستخدمين الآخرين، وقد تعرضت خوارزمية فيسبوك لانتقادات في ضوء تقييد الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى، مثل المقالات الإخبارية والمشاركات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ما دفع المستخدمين للتحول إلى تويتر، حيث يشعرون بأنه يمكنهم الحصول على رؤية أكثر دقة وغير متحيزة للأخبار. قوة الهاشتاج

ظهر استخدام تويتر المبتكر لعلامات التصنيف "الهشتاج" ليُمثّل تغييرا مهما في قواعد اللعبة، ففي أوقات الأزمات يجد المستخدمون العزاء وتماسك المعلومات عبر الوسوم الشائعة. تلك الآلية تسمح بتتبع التحديثات والحسابات المباشرة والبيانات الرسمية بسهولة، وهي وظيفة يكافح فيسبوك لتقليدها، ويعمل الهاشتاج الآن باعتباره لغة عالمية، تسهم فى توحيد المستخدمين عالميا، ما يعزز الشعور بالتجربة المشتركة والمتجاوزة للحدود الجغرافية.

فيما تعمل ثقافة "إعادة التغريد" عبر تويتر على تضخيم الرسائل المهمة، وتضمن انتشار المعلومات الحيوية عالميًا، وتعرض "المواضيع الشائعة" ما يناقشه العالم في أية لحظة، وهو ما يعزز الشعور بالتضامن العالمي، أما على الجانب الأخر يميل "فيسبوك" إلى أولوية المحتوى الفردى، رغم سماحه بالمشاركة، ما يحد من فرص الوصول العالمي أو تحقيق التجربة المجتمعية. حضور النخبة

مما لا شك فيه أن وجود النخبة على "تويتر" يزيد جاذبية المنصة أثناء الأزمات، إذ يستخدمها المشاهير والسياسيون وقادة الفكر لمشاركة وجهات نظرهم مع الجمهور مباشرة، وتتيح الطبيعة المفتوحة للمحادثات التفاعل مع هذه الشخصيات، ما يخلق إحساسًا فريدًا بالاتصال والخبرة المشتركة، ورغم أن فيسبوك يستضيف حصته من الشخصيات البارزة، إلا أنه يفتقر إلى السرعة وسهولة الوصول المتحققة لدى غريمه.

قيود الريتش

أحد الأسباب الرئيسية وراء هيمنة تويتر أثناء الأزمات يكمن في طبيعة "الريتش". في الوقت الذى يفرض فيه "فيس بوك" قيودا على وصول المحتوى، إذ لا تتجاوز نسبة الانتشار 10% من متابعى الحسابات بحسب بعض الدراسات، فإن "ريتش" تويتر أكبر كثيرا من ذلك، ما يضمن وصول الأخبار العاجلة إلى جمهور عالمي في ثوانٍ، خاصة أن "فيسبوك" من خلال نهجه الخوارزمي يميل لعرض المحتوى في ضوء أولوية المشاركات وحجم التفاعل واهتمام المستخدمين، وهذا الاختلاف في النهج يمنح "تويتر" ميزة كبرى عندما تكون كل ثانية مهمة.

الوصول المباشر

أثناء الأزمات، تصبح القدرة على التعامل بشكل مباشر مع أصحاب النفوذ والشخصيات العامة وحتى السلطات، أمرًا بالغ الأهمية، تشجع منصة تويتر المحادثات المفتوحة، ما يسمح للمستخدمين بالإشارة إلى الشخصيات المؤثرة وإعادة تغريدها والرد عليها، ويُعزز خط الاتصال المباشر شعور المستخدمين بالفورية وحيوية الاتصال، وهو الأمر الذي يكافح "فيسبوك" لتكراره، مع القيود الواقعة عليه بسبب ببنيته المغلقة على الأصدقاء.

الطبيعة المجهولة

ثقافة تويتر المتمثلة في السماح للمستخدمين بالعمل تحت أسماء مستعارة، أو بشكل مجهول، توفر مساحة تحريرية لمشاركة المعلومات، وفي أوقات الأزمات يمكن أن يكون ذلك ذا قيمة خاصة، إذ يشعر الأفراد بميل أكبر لمشاركة تجاربهم المباشرة أو الصور والتحديثات دون خوف من التداعيات الشخصية، او المخاطر الأمنية، في حين أن تركيز "فيسبوك" على هوية الاسم الحقيقي قد يمنع بعض المستخدمين من مشاركة المعلومات الحساسة بشكل علني.

تحيز الخوارزمية

خلال الأحداث الأخيرة ومع فرحة الكثيرين بعملية طوفان الأقصى، ومشاركتهم للعديد من الصور والفيديوهات للآسري الإسرائيليين أو لمظاهر الإحتفال فى فلسطين، ظهر تحيز الخوارزمية بشكل كبير خاصة مع تقييد العديد من الحسابات وإزالة الكثير من الصور المتعلقة بعملية طوفان الأقصى، وهو الأمر الذى لم يحدث على منصة تويتر، مما دفع الكثيرين للتوجه لمنصة إيلون ماسك لمشاركة الصور والفيديوهات أو حتى للوصول إلى محتوى جديد غير موجود على فيس بوك.

لكن هذا الأمر ليس بجديد على فيس بوك، ففي 2021 أيضا ظهر تحيز المنصة بشكل كبيرضد المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية، والمندد بعدوان الاحتلال الغاشم، بل قامت بحذف مئات الصفحات الناقلة لأحداث فلسطين إضافة إلى تقييد وصول المحتوى المناصر للقضية، فضلا عن الحجب الكامل لكثير من المستخدمين الداعمين للشعب الفلسطيني.وهو ما دفع فيس بوك بوك في النهاية لإصدار بيان اعتذرت فيه بالنهاية وقالت إن ماحدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وأن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني، وأنها ستعمل على إصلاحه.



