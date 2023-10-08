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الذكاء الاصطناعى ينحاز للرجال.. دراسة: الذكور يكسبون منه والنساء يخسرن

10/8/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح العالم في منتصف سباق تسلح للذكاء الاصطناعي ، لكن بحثًا جديدًا يشير إلى أن الشركات الناشئة التي تقودها النساء تخسر هذا السباق، حيث كشف تقرير صادر عن فريق Alan Turing Institute's Women in Data Science التابع لمعهد آلان تورينج أنه على الرغم من ازدهار الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن الغالبية العظمى من التمويل تتدفق إلى الشركات التي يهيمن عليها الذكور.



وبحسب التقرير، ذهب 77% من استثمارات رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة العام الماضي للشركات الناشئة دون أي مؤسِّسات، ويحدث هذا على الرغم من ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي التي أسستها نساء.



وبتحليل البيانات من Pitchbook، وجد الباحثون أنه على الرغم من استثمار شركات رأس المال الاستثماري 35 مليار جنيه إسترليني [42.5 مليار دولار] في شركات برمجيات الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي، إلا أن أقل من نصف بالمائة من هذا التمويل ذهب إلى الشركات التي تضم فرق تأسيسها نسائية بالكامل.



وأظهرت البيانات أن هذه الشركات الناشئة التي تقودها النساء جمعت في المتوسط ست مرات أقل من تلك التي أسسها الرجال خلال العقد الماضي، ويشير التقرير إلى أن الشركات التي أسستها نساء تفتقد فرصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع إطلاق ChatGPT العام الماضي.



وحذر الباحثون من أن التفاوت بين الجنسين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الموثقة جيدًا التي تواجهها العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتحيز والتمييز، وقالت الدكتورة إرين يونغ، زميلة الأبحاث في معهد تورينج والرئيسة المشاركة للمشروع، لـ Insider: "عندما نتحدث عن تصميم ذكاء اصطناعي مسؤول وآمن، من المهم حقًا أن نأخذ في الاعتبار ما يحدث في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي بأكمله".



وأضافت "من الواضح أن هذا يشمل أشياء مثل تصميم الذكاء الاصطناعي، ونوع البيانات المستخدمة لتدريب هذه النماذج - ولكنه يشمل أيضًا قنوات التمويل، واستكملت : "نحن بحاجة إلى التفكير في أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم تمويلها وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه، ومن قد يستفيد منها، ومن قد يلحق الضرر به".



وصرحت ريبيكا جورمان، الرئيس التنفيذي لشركة Aligned AI، لموقع Insider أن المؤسسات غالبًا ما يخضعن لمزيد من التدقيق مقارنة بنظرائهن من الرجال - وهو الأمر الذي يضر الآن بشركات رأس المال الاستثماري حيث تأخذ الظروف الاقتصادية العالمية منعطفًا نحو الأسوأ.



وقالت: "إن تمويل المؤسس لأنه واجه صورة نمطية كان استراتيجية ناجحة خلال فترة الفائدة الصفرية، حيث كانت الميزة الأكثر أهمية هي ما إذا كان سيجمع جولة أكبر من التمويل خلال 12 إلى 18 شهرًا على الطريق"، وأضافت: "الصناديق التي تواصل اتباع هذه الاستراتيجية ستتعلم بعد فوات الأوان أنها اختارت المؤسس الخطأ وخصائص الشركة الناشئة لعالم ما بعد أسعار الفائدة الصفرية".



لقد كان التحيز ضد المجموعات المهمشة منذ فترة طويلة مشكلة في الذكاء الاصطناعي، حيث تميل النماذج التوليدية إلى وراثة التحيزات من مجموعات البيانات الضخمة التي تم تدريبها عليها، وتبين أن منشئ الصور DALL-E 2 من OpenAI ينتج بأغلبية ساحقة صورًا للرجال البيض استجابة لمطالبات "الرئيس التنفيذي" و"المخرج" عند إصداره في العام الماضي، واضطرت أمازون إلى إلغاء أداة توظيف الذكاء الاصطناعي في عام 2017 بعد أن أدركت أنها التمييز ضد المرأة.



قالت أنجيلا هوفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Andi لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، لـ Insider إن الافتقار إلى التنوع في صناعات الذكاء الاصطناعي ورأس المال الاستثماري يمثل مصدر قلق.



وقالت: "أنا قلقة بشأن التحيز والتمييز في نماذج الذكاء الاصطناعي". وقالت: "إن إحدى أكبر أولوياتنا هي ضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي عادلة وغير متحيزة".



وأخبر الدكتور يونغ موقع Insider أن شركات رأس المال الاستثماري بحاجة إلى تحسين سياسات التوظيف الخاصة بها، وتعزيز ثقافات أكثر شمولاً، ومراقبة استراتيجياتها الاستثمارية للتخفيف من التحيز لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.



وقالت: "إن هذا الانفجار الأخير في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل حاجة النساء والفئات المهمشة إلى الحصول على مكان متساوٍ في ريادة الأعمال التكنولوجية والنظام البيئي لرأس المال الاستثماري أكثر إلحاحًا".

وأضافت: "من المهم أن نشجع الإدماج والمساواة في هذه المجالات لتعزيز التصميم المسؤول للذكاء الاصطناعي".











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