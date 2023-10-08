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تحذير من تفعيل آخر تحديث لـ Ios إذا كان لديك جهاز آيفون قديم

10/8/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) صدر التحديث السابع عشر لنظام التشغيل iOS من أبل الشهر الماضي، ولكن بينما اندفع الملايين من المستخدمين المتحمسين لتنزيله، اقترح أحد الموظفين السابقين في أبل أن على مالكي الهواتف القديمة التفكير مرتين، ووصف الموظف السابق، الذي يدعي أنه كان متخصصًا في مبيعات أبل ومقره في لوس أنجلوس، التحديث الجديد بأنه غير ضروري لأجهزة أيفو من الجيل الأقدم.



ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من الميزات الجديدة مثل NameDrop ووضع StandBy، فإنه يدعي أن مستخدمي أبل الذين لديهم جهاز أيفون أقل من iPhone 13 لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من التحديث.



كما قال تايلر مورجان، في مشاركة لمتابعيه على TikTok البالغ عددهم 627600: "إذا كنت لا تعرف.. iOS 17 أو أي نظام iOS جديد سيؤدي حقًا إلى إبطاء الهواتف القديمة"، مضيفا "تم تصميم iOS17 خصيصًا لجهاز iPhone 15، لذا من الواضح أنه الأكثر توافقًا مع iPhone 15."



ادعى أحد الخبراء التقنيين أن التحديث سيكون "جيدًا" مع الطراز 14، ولكنه سيكون ملحوظًا من iPhone 13 والإصدارات الأقدم.



ومع ذلك، ادعى بعض المستخدمين الذين لديهم هواتف من الجيل الأقدم أنهم لم يلاحظوا بعد "فرقًا ملحوظًا"، وادعى البعض الآخر أن هواتف iPhone القديمة الخاصة بهم تعمل بشكل أفضل مع التحديث.



وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "لقد قمت بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 17 على جهاز iPhone XR الخاص بي بشكل جيد."



واتفق معه آخر: "بصراحة أصبح جهاز iPhone 13 الخاص بي أكثر سلاسة مع نظام التشغيل iOS 17."







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