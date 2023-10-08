خطوة بخطوة.. مهمة ناسا إلى كويكب عمره 4.5 مليار سنة ملىء بالمعادن الثمينة

MENAFN - Youm7) تعد مهمة Psyche القادمة لناسا مثيرة للعلماء، حيث إنها ستكون قادرة على معرفة ما إذا كانت صخرة فضائية غنية بالمعادن لديها القدرة على إسقاط الاقتصاد العالمي بالفعل أم لا، وذلك لأن المركبة الفضائية من المقرر أن تستكشف كويكبًا عمره 4.5 مليار عام يسمى 16 Psyche، والذي يعتقد العلماء أنه قد يكون مليئًا بالحديد والنيكل والذهب بقيمة تزيد على 10000 كوادريليون دولار.

وهذا ما يكفي من المال لجعل كل شخص على هذا الكوكب مليارديرًا، على الرغم من أنه حتى لو تمكنت وكالة ناسا من تأكيد ذلك، فلا توجد حاليًا خطط لاستخراج المعادن الثمينة.

ومع ذلك، مع إطلاق المركبة الفضائية Psyche إلى الفضاء الأسبوع المقبل، جمعت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دليل خطوة بخطوة لكل ما تحتاج إلى معرفته قبل رحلتها التي تستغرق ست سنوات.





متى يتم الإطلاق؟

من المقرر أن تنطلق المركبة المدارية إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy الذي من المقرر أن ينطلق من منصة 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعة 10:16 بالتوقيت الشرقي في 12 أكتوبر.

كان من المقرر إطلاق المركبة في 5 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها لمدة أسبوع حتى يتمكن المهندسون من تحديث تكوين أجهزة الدفع على المركبة الفضائية Psyche، وبعد حوالي ساعة من الإطلاق، ستطلق المرحلة العليا من الصاروخ Psyche في رحلتها إلى حزام الكويكبات الرئيسي في نظامنا الشمسي.

إذا واجه فريق المهمة أي مشكلات تمنع المركبة الفضائية من الإقلاع في 12 أكتوبر، فسيكون أمامهم حتى إغلاق نافذة الإطلاق في 25 أكتوبر لإعادة الجدولة.





كيف يمكنني مشاهدته؟

ستقوم وكالة ناسا ببث البث المباشر الأسبوع المقبل، وستبدأ التغطية السابقة للإطلاق بدون تعليق في الساعة 09:15 بالتوقيت الشرقي على القناة الإعلامية التليفزيونية لوكالة الفضاء.

وسيبدأ بث الإطلاق في الساعة 09:30 بالتوقيت الشرقي (14:30 بتوقيت جرينتش) على قنوات YouTube وX وFacebook وTwitch، وسيتم عرضه أيضًا على تطبيق ناسا والموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء.





إلى أين تتجه المركبة؟

ستنطلق المركبة الفضائية في رحلة مدتها ست سنوات، لمسافة 2.2 مليار ميل (3.6 مليار كيلومتر) إلى صخرة فضائية تحمل نفس الاسم 16 Psyche.

ويقع هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 170 ميلاً (280 كيلومترًا) في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

لم تقم أي مركبة فضائية بزيارة جسم مثل 16 Psyche، ولكن إذا سارت الأمور حسب الخطة، ستصل المركبة المدارية إلى وجهتها في يوليو 2029، ويبعد الكويكب عن الشمس ثلاث مرات تقريبًا عن الأرض.

ومع ذلك، نظرًا لأن الكويكب والأرض يدوران بسرعات مختلفة، فإن المسافة منا إلى الصخرة الفضائية تتراوح من أقل من 186 مليون ميل إلى أكثر من 372 مليون ميل.

ستستخدم المركبة الفضائية Psyche في الواقع نظام دفع فعال للغاية لأول مرة خارج القمر، كما توضح وكالة ناسا.

وقالت وكالة الفضاء: "يستخدم نظام الكويكب الطاقة من المصفوفات الشمسية الكبيرة لإنشاء مجالات كهربائية ومغناطيسية"، مضيفة "هذه بدورها تعمل على تسريع وطرد الذرات أو الأيونات المشحونة من مادة دافعة تسمى زينون (غاز محايد يستخدم في المصابيح الأمامية للسيارات وأجهزة تلفزيون البلازما) بسرعة عالية، مما يخلق قوة دفع.