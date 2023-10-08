إنستجرام يستهدف الشباب بـ 4 مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها

MENAFN - Youm7) مع احتفال Instagram بعامه الثالث عشر، فإنه يطرح عددًا كبيرًا من الأدوات الجديدة التي تستهدف المستخدمين الشباب، حيث سيطلق Instagram أربع ميزات جديدة تستهدف مستخدمي المنصة من الجيل Z، حسبما صرح نائب الرئيس Ashley Yuki للحاضرين في حدث "Instagram University" الخاص بالمنصة في 6 أكتوبر في مدينة نيويورك.وقال يوكي: "نحن نتطلع دائمًا إلى الجيل الأصغر لمعرفة ما هو جديد وكيفية التطور"، "وهذا يشكل حقًا استراتيجية منتجاتنا"، ويجمع حدث IGU، الذي تستضيفه المنصة عدة مرات سنويًا، المبدعين الناشئين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين في المقر الرئيسي لشركة Meta's Hudson Yards للتعرف على ما يقدمه Instagram.وتحاول المنصة جذب جيل المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، والذين يبدو أنهم ينجذبون بشكل متزايد نحو TikTok، وقال يوكي إن الميزات الجديدة نشأت من تعليقات مستخدمي Gen-Z، الذين يريدون محتوى أكثر أصالة وأقل مصقولًا على المنصة.وسوف تشمل هذه: مجموعات متعددة من الأصدقاء المقربين:

قال يوكي إن Instagram يدرك أنه في بعض الأحيان، "لا يرغب الأشخاص في مشاركة كل شيء مع الجميع"، ولهذا السبب يختبر الآن طريقة للأشخاص لمشاركة القصص مع مجموعات مختلفة من الأصدقاء المقربين، ويمكن للمستخدمين تسمية هذه المجموعات أيضًا، وفي حدث IGU، لاقى هذا الإعلان استحسانًا من قبل بعض المبدعين والمستخدمين السعداء (أو المرتاحين) بين الجمهور.

وقال إيشان بونادوراي، نائب الرئيس للتسويق العالمي في Meta، خلال العرض التقديمي: "إذا حكمنا من خلال رد الفعل، أعتقد أن الأمر سيسير على ما يرام". صرخات عيد ميلاد:



قال يوكي: "الشيء الوحيد الذي رأيناه من الجيل Z - جميعكم حقًا - هو أنكم جميعًا تحبون الصراخ على بعضكم البعض وإثارة إعجاب بعضكم البعض"، وستسهل هذه الأداة الجديدة مشاركة المحتوى احتفالاً بعيد ميلاد المستخدم، بالإضافة إلى التذكير بأنه عيد ميلاد شخص ما.

مقتطفات صوتية لميزة الملاحظات:

ستبدأ ميزة الملاحظات، التي تتيح للمستخدمين مشاركة تحديث سريع للحالة على صفحة DM في Instagram، في اختبار التسجيلات الصوتية التي يمكن للمستخدمين تركها كحالتهم، وقال يوكي إن انستجرام قام في شهر يونيو بشحن أداة موسيقية لهذه الميزة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين مستخدمي الجيل Z.

مشاركة "فيديو سيلفي" عبر تطبيق "الملاحظات":

إذا كنت لا ترغب في نشر تحديث سريع لقصصك، فهناك مكان جديد للقيام بذلك، حيث أعطى يوكي مثالاً على أنه إذا كان شخص ما يتسكع مع أصدقائه، فيمكنه تسجيل ومشاركة مذكرة صوتية قصيرة مدتها 15 ثانية ليراها الأصدقاء، مصحوبة بفيديو سيلفي.

وقال يوكي إنه بالإضافة إلى هذه الميزات الأربع، سيبدأ Instagram أيضًا في تكرار طرق جديدة للمبدعين والمستخدمين الشباب للتعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى الموجودة على التطبيق، وقال يوكي: "الخط الفاصل هو أننا نريد أن نكون مكانًا يمكن لأي شخص أن يجد فيه إبداعه الخاص، ويمكن لأي شخص التواصل مع أصدقائه من خلال هذا الإبداع، ومشاركة ما يدور في ذهنك بطريقة تشعرك براحة أكبر".