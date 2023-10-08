الجامعة العربية تتلقى طلبًا فلسطينيًا لعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سُبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية، وقامت بتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وأضاف، أنه جارٍ التشاور بين الأمانة العامة وعددٍ من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة في أقرب وقت ممكن؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من الوزراء العرب للمشاركة في الدورة غير العادية.
MENAFN08102023000089011017ID1107208293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.