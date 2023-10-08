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الجامعة العربية تتلقى طلبًا فلسطينيًا لعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية - جريدة الوطن السعودية

10/8/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سُبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية، وقامت بتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وأضاف، أنه جارٍ التشاور بين الأمانة العامة وعددٍ من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة في أقرب وقت ممكن؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من الوزراء العرب للمشاركة في الدورة غير العادية.

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