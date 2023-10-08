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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدا - جريدة الوطن السعودية

10/8/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 370 شهيدا وإصابة 2200 آخرين.
كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 572 فلسطينيا منذ بداية 2023، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن من بين قتلى أمس السبت "7 في الضفة الغربية، والبقية في قطاع غزة".
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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