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السعودية ترفض استهداف المدنيين وضرورة احترام القانون الدولي - جريدة الوطن السعودية

10/8/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المملكة العربية السعودية منذ بداية الأحداث في غزة على وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك عدم استهداف المدنيين.
وتلقى وزير الخارجية عدة اتصالات من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا وكذلك وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، حيث تم بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أجرى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.
وتم خلال الاتصال، بحسب بيان لوزارة الخارجية؛ بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
في السياق ذاته، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
وحث وزير الخارجية السعودي، الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
بحث الوضع مع عدة دول عربية
وأجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وبحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي؛ تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد، بحسب بيان للخارجية.
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد.
كما تلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والعمل على وقف التصعيد بين الجانبين.
وفي بيان أمس للخارجية، أكدت المملكة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي؛ مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، داعية للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

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