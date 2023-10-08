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هل استخدمت حماس أسلحة أمريكية قادمة من أوكرانيا ضد إسرائيل؟ - جريدة الوطن السعودية

10/8/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت مارجوري تايلور جرين عضو مجلس النواب الأمريكي، إلى وجود احتمال كبير في أن حماس استلمت الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان.
وأضافت جرين، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وتمثل ولاية جورجيا: "يجب علينا العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لجميع الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها حماس ضد إسرائيل".
وتابعت جرين القول: "يجب علينا تحديد هل جاءت هذه الأسلحة الأمريكية من أفغانستان؟ هل جاءت من أوكرانيا؟ ومن المحتمل جدا أن يكون الأمران معا".
وأطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.
من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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