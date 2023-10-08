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السعودي خالد عطية يحقق لقب بطولة الأردن المفتوحة للجولف

10/8/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- توج اللاعب السعودي خالد عطية بلقب النسخة 32 لبطولة الأردن المفتوحة للجولف والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس على ملاعب نادي واحة أيلة للجولف في مدينة العقبة بمشاركة 39 لاعبا ولاعبة، من سلطنة عمان وقطر والسعودية ولبنان، إضافة إلى عدد من الجنسيات الأجنبية.
وحضر حفل الختام مندوبا عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز السيد رمزي الكباريتي مفوض الريادة والشباب.
وجاءت النتائج الفنية كما يلي:
فئة الرجال: خالد عطية بالمركز الأول، صالح الكعبي بالمركز الثاني من قطر، وعلي الشهراني بالمركز الثالث من قطر.
فئة تحت 19 عاما بالمركز الأول رامي سماوي من سويسرا، وأحمد الوهيبي من عمان، وعبد الرحمن الظاهر من الأردن.
وفئة تحت 14 عاما ذكور، محمد الرواشدة بالمركز الأول من الأردن، ودانيل الظاهر بالمركز الثاني، وآدم السعودي بالمركز الثالث.
فئة الإناث: ياسمين الطاهر المركز الأول، ولجين خليل بالمركز الثاني من السعودية، وليان مجاهد بالمركز الثالث من الأردن.
وفئة النت: المركز الأول كفن فرانسيس من بريطانيا، وجون نصار بالمركز الثاني من لبنان، سعد حجاوي من الأردن في المركز الثالث. وعبر نائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي في كلمته التي ألقاها في حفل الختام، أن بطولة الأردن المفتوحة للجولف تعد ركنا أساسيا في أجندة الفعاليات السنوية لتطوير رياضة الجولف الأردنية، مثمنا الجهود الجبارة التي تبذلها أسرة الاتحاد، وهي حريصة كل الحرص على تطوير هذه البطولة والتي أصبحت من البطولات الرائدة في المنطقة خاصة وأنها خاضعة للتصنيف العالمي للهواة، مقدما شكر الاتحاد لجميع من وقفوا خلف نجاح هذه البطولة وهم اللجنة الأولمبية الأردنية، وشركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الإستراتيجي)، وسلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة، ومديرية الأمن العام، وشركة نستلة بيور لايف، والـ R&A وكوادر نادي واحة أيلة.
وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، عن سعادته باحتضان أيلة لهذه البطولة، التي تأتي ضمن التعاون المثمر مع المؤسسات الوطنية ضمن برنامج هادف لنشر رياضة الجولف الأردنية، ومنح الرياضيين الأردنيين فرص المشاركة والتنافس مع لاعبين على مستوى متميز.
وقال المهندس دودين: "أيلة شريك فاعل للرياضيين الأردنيين وخاصة في لعبة الجولف، وهذا الدعم ساهم خلال السنوات الماضية في إبراز قدراتهم وتطوير أدائهم، واليوم نحن سعداء باستقبال اللاعبين من الدول الشقيقة في هذه النسخة الجديدة من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، ونأمل أن تترك أثرا بالغا في أداء اللاعبين، وأن نحافظ على موقع العقبة محطة رئيسة على خريطة رياضة الجولف العالمية من خلال خطة الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأردني للجولف التي تسهم بدعم الترويج السياحي والرياضي لمنطقة العقبة الاقتصادية من خلال البرامج والفعاليات التي سوف تحتضنها أيلة خلال الفترة المقبلة".
وأدار لقاءات البطولة الحكم الدولي شادي جبجي بمشاركة فاعلة للاعبي منتخب الأمن العام وسام غوادرة وأسد الرواشدة ومحمد هاني.

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