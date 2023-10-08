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السبب بمنتهى الغرابة.. حظر لقطة عناق عداءتين بالصين

10/8/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حظر أشهر موقع تواصل اجتماعي في الصين صورة وثقت لحظة عناق بين العداءتين الصينيتين، بعد تداولها على نطاق واسع والسبب في منتهى الغرابة.
وشاركت العداءتان الصينيتان لين يووي ووو ياني في سباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، وبعد فوز لين بالميدالية الذهبية في السباق بزمن قدره 12.74 ثانية عانقتها "وو".

وبعد تداول صورة عناق الفتاتين بكثرة على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في الصين، قرر الأخير حظر تداول تلك الصورة بلا تغطية أرقام المتسابقين اللتين شاركتا في السباق بمربعات رمادية.

والسبب في تصرف الموقع هو تشكيل أرقام المتسابقتين إشارة إلى مذبحة ميدان تيانانمن بشكل غير مقصود، فعند معناقة "وو" زميلتها بعد فوزها أظهرت اللقطة العداءة الأولى حاملة الرقم 6 على ثيابها، والثانية الرقم 4، أي"6/4".

و"6/4" الإشارة الشائعة للدلالة على مذبحة ميدان تيانانمن الشهيرة التي وقعت في الساعات الأولى من الرابع من يونيو/ حزيران 1989، ورغم مرور سنوات طويلة على الواقعة، إلا أنها لا تزال النقاشات بشأنها تخضع لرقابة صارمة. -وكالات

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