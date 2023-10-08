Sunday, 08 October 2023 11:28 GMT

لاعب تونسي يعتذر بعد تقبيله قدم نجم الزمالك المصري

10/8/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار المدافع التونسي حمزة المثلوثي، الكثير من الجدل، بعد إقدامه على تقبيل قدم زميله في نادي الزمالك المصري، النجم المخضرم، محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، وفقا لما ذكرت العديد من التقارير الإعلامية.

وحدثت تلك اللقطة بعد أن تمكن "الغزال الأسمر"، من تسجيل هدف قاتل في شباك فريق، البنك الأهلي، في الدقيقة التسعين من المباراة، ليمنح بذلك 3 نقاط ثمينة "للمارد الأبيض"، بعد أن كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل بهدف لهدف.

وما أن سجل شيكابالا هدف الفوز الذي دفع بالزمالك قدما في ترتيب الدوري المصري (دوري النيل) حتى سارع المثلوثي إلى تقبيل قدم قائد فريقه، البالغ من العمر 37 عاما.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها، سارع نجم منتخب "نسور القرطاج"، (21 عاما)، إلى تقديم الاعتذار عن فعلته، إذ كتب في حسابه على تطبيق إنستغرام: "بالنسبة للاحتفال مع شيكابالا، (فقد كانت) لقطة عفوية".

وأضاف: "أنا من كثر (شدة) الحماس نسيت شعملت (لم أدرك ما أقدمت عليه).. لقطة مش صح.. (أنا) أعتذر"، نقلا عن موقع الحرة.

نسخة من رسالة الاعتذار التي نشرها المثلوثي على حسابه في إنستغرام
تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وبفارق عن 4 نقاط عن المتصدر فيوتشر.

MENAFN08102023000072011014ID1107208287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث