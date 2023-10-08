Sunday, 08 October 2023 11:28 GMT

لجنة الحكام باتحاد الكرة تصادق على نتائج اختبارات الترقية

10/8/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - صادقت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، على نتائج اختبارات الترقية لحكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى الحكام المستجدين.
وأفرزت نتائج الاختبارات عن ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثانية إلى الأولى: أحمد راضي، محمود أبو صبيح، محمد بني هاني، حمزة العديلي، عمر سلمان، أحمد الحتو، مروان إسماعيل، يوسف الشمايلة، علي الهنداوي، وبهاء الدين عويدات.
كما تم ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثالثة إلى الثانية: ليث الطراونة، هيثم فريحات، زيد الشاعر، معاذ الدراوشة، محمود نوح، نادر يوسف، مؤيد الحلبية، محمد الشرعة، ياسمين سلامة، وهيا المجالي.
في المقابل، تم اعتماد دفعة حكام 2021 بعدد 53 حكما (ساحة ومساعدين) من حكم مستجد إلى الدرجة الثالثة: عمر عرفة، عبدالله حسنين، محمد وائل، يزن سعادة، عبدالله أبو غزلة، أحمد الهشلمون، معاذ الصبح، محمد أبو حماد، هارون العبادي، موسى العبادي، علي حسونة، صالح النعيم، علي الشلقان، معاذ قاسم، عمار الحليمي، محمد البشتاوي، محمد الزعبي، محمود بني هاني، عثمان مروان، عمر حرزالله، علي القواسمة، ثائر عبيدات، أحمد العطار، أحمد مرشود، زكريا الزواهرة، مؤمن عقل، محمد فازع، ميسرة عدنان، ماهر مشاقبة، عبد الرحيم كافيه، منذر عطية، يزن عاطف، مروان الزواهرة، ناهدة البوات، إسراء الجبارات، صبرية المرادات، إخلاص الشرعة، شهد الفواعير، مرح الحسون، بيان زكارنة، رؤيا العطارنة، نور العبداللات، براء الدغمي، عنود محيسن، صهيب خزاعلة، نايف ادريسات، إبراهيم الشرفات، خالد خزاعلة، فيصل شويعر، أحمد خوالدة، محمد شويعر، المثنى حسين، ومحمد طوافشة.
وتأتي الاختبارات في إطار رؤية الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي، تمهيداً لاختيار الأفضل منهم للانخراط في المجال التحكيمي.


MENAFN08102023000072011014ID1107208286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث