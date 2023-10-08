لاعب المنتخب الوطني للتنس يواصل الدراسات العليا في بريطانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصل لاعب المنتخب الوطني لكرة التنس الحسن الفقية على مقعد لاستكمال دراسة الماجستير من جامعة ستراثكلايد في العلاقات الدولية بعد أن اكمل دراسة البكالوريوس بتخصص الهندسة الصناعية من الجامعة الاردنية مطلع عام ٢٠٢٢ .
الفقية والذي أكمل عامة الرابع والعشرون قبل بضعة أيام ، أراد تغيير الوجهه بالكامل حيث سيبدأ رحلة الماجستير في السياسة من واحدة من أعرق الجامعات في المملكة المتحدة لتتحول المعادلات من هندسية الى معادلات سياسية .
المنحة جاءت نتيجة لمسيرة حافلة حقق من خلالها الشاب الحسن العديد من الانجازات والذي تميزت بالانخراط في العمل الشبابي محلياً و دولياً لتؤكد أن الحسن شاب جمع بين التميز الرياضي والنجاح العملي .
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