الجزيرة يتجاوز العربي ويواصل صدارة كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - واصل فريق الجزيرة صدارة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم،بعد فوزه على فريق العربي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلط، بافتتاح الاسبوع الخامس.
وسجل هدف الجزيرة الوحيد لاعبه بكر كلبونة، ليرفع الجزيرة رصيده النقاطي الى النقطة الخامسة عشرة، ويتجمد رصيد العربي عند 9 نقاط.
وسيطر التعادل الإيجابي 1-1، على نتيجة مباراة اتحاد الرمثا وضيفه عمان اف سي، والتي جرت بينهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليصبح في رصيد اتحاد الرمثا 10نقطة، وهو نفس رصيد عمان اف سي.
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