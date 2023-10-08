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منتخب الشباب يبدأ تدريباته في أنطاليا

10/8/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





عمان -الغد- بدأ المنتخب الوطني تحت 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية في تركيا، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، مع انطلاق معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة أنطاليا حتى الثلاثاء 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبا استشفائيا عصر اليوم الأحد على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي، وبحضور جميع اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد. الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، يوسف قشة.

ويتخلل المعسكر عدة مباريات ودية مع أندية محلية تركية لفئة الشباب.

ويتطلع اتحاد كرة القدم من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما ، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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