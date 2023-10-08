تشكيل لجنة فنية في الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت مساء اليوم تشكيل لجنة فنية تتكون من السادة: الكابتن حسام سنقرط، الكابتن محمد خميس.
وياتي تشكيل هذه اللجنة لمتابعة كافة أمور نشاط كرة القدم في النادي سواء فيما يتعلق بالفريق الأول اوالفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.
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