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تشكيل لجنة فنية في الفيصلي

10/8/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت مساء اليوم تشكيل لجنة فنية تتكون من السادة: الكابتن حسام سنقرط، الكابتن محمد خميس.
وياتي تشكيل هذه اللجنة لمتابعة كافة أمور نشاط كرة القدم في النادي سواء فيما يتعلق بالفريق الأول اوالفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.

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