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مجلس النواب: سنبقى داعمين للفلسطينيين .. ونحن خندق واحد

10/8/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم السبت أن ما يجري في قطاع غزة ومحيطها هو انعكاس لممارسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام بانتهاكاتها للمقدسات واقتحامها للمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ.

وشدد المجلس في بيانه على وقوفه مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار بيان النواب إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام والذي أكد أن التأخير في تحقيق العدل والسلام تسبب باشتعال دوامات لا تنتهي من العنف، مثلما تساءل جلالته (كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت).

وأدان المجلس العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجاء في بيان المجلس: سيبقى الأردنيون خلف راية جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسنبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين داعمين لحقوقهم فنحن والفلسطينيون الأقرب لبعض ونقف في ذات الخندق، أصحاب قضية وتاريخ وحاضر ومستقبل واحد.

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