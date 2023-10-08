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الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

10/8/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بناءً على رغبة نيابية كبيرة أعلنت عن دعمها وتأييدها له.
ووفق تصريح صادر عن الصفدي فإنه ترشحه يأتي عبر برنامج متكامل قوامه العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود من أجل المضي قدماً بتعزيز الثقة الشعبية بمجلس النواب.
وأكد الصفدي أننا مقبلون على مرحلة سياسة مهمة في تاريخ الدولة، لجني ثمار مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى مع المئوية الثانية للدولة، مؤكداً أن المجلس يقف في عامه الأخير أمام مسؤوليات الالتزام بالنظام الداخلي روحاً ونصاً، والالتزام بمدونة السلوك النيابية وما تضمنته من مبادئ النزاهة وتجنب تضارب المصالح وتغليب المصلحة الوطنية في عمل وأداء عضو البرلمان.
وقال الصفدي إننا جميعاً في مختلف سلطات الدولة مطالبون اليوم، بالعمل بإخلاص وتعاون من أجل نجاح مشروع التحديث الشامل، وصولاً إلى غاية سيد البلاد جلالة الملك المفدى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية تلبي تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز.

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