النقابات تتضامن وتبارك طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت النقابات المهنية اليوم الأحد، وقفة في
مجمع النقابات بعمان للتضامن ومباركة معركة طوفان الأقصى.
وقال رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي إن
طوفان الأقصى وحد الشعب وأحيا الانتصار.
وأضاف أن هذه الجولة مقدمة لجولات أخرى.
*نقيب المحامين يحيى أبوعبود: طوفان الأقصى مدعاة لأن تستفيق الأمة من سباتها
*المقاومة خيار استراتيجي وهي خط الدفاع الأول عن أمهاتنا في العالم العربي
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