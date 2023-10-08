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النقابات تتضامن وتبارك طوفان الأقصى

10/8/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نظمت النقابات المهنية اليوم الأحد، وقفة في مجمع النقابات بعمان للتضامن ومباركة معركة طوفان الأقصى.

وقال رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي إن طوفان الأقصى وحد الشعب وأحيا الانتصار.

وأضاف أن هذه الجولة مقدمة لجولات أخرى.

*نقيب المحامين يحيى أبوعبود: طوفان الأقصى مدعاة لأن تستفيق الأمة من سباتها

*المقاومة خيار استراتيجي وهي خط الدفاع الأول عن أمهاتنا في العالم العربي

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