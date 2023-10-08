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المياه تعلن بدء تشغيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

10/8/2023 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود عن بدء التشغيل التجاري COD اليوم الأحد الموافق 8/10/2023 لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ من خلال إدارة التخطيط والإدارة PMD / وحدة الطاقة EnU حيث تمت عمليات الكهربة العكسية BE بنجاح بتاريخ 16/8/2023 بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية NEPCO ويتم استكمال الفحوصات اللازمة من خلال المهندس المستقل شركة (TUV) المعين من قبل سلطة المياه والمعتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية والذي بدوره قام بإصدار شهادة التشغيل التجاري للمشروع.
وأشار الوزير ابو السعود بأن هذه المشروع والمنفذ من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وبإشراف ائتلاف الاستشاري المصري شركة فرناس شومان Firnas Shuman والاستشاري الألماني شركة رامبول Ramboll حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70% و30% لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO حيث سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط.ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker بالإضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

وأعرب وزير المياه والري عن شكر وزارة المياه والري/ سلطة المياه إلى كل من الاتحاد الأوروبي EU وقطاع الطاقة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية MEMR وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن EMRC وشركة الكهرباء الوطنية على الجهود التي بذلت لإتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه والفريدة من نوعها ومنح الموافقات والتسهيلات اللازمة حيث أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة (30) مليون يورو والمدارة من خلال بنك الإعمار الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD علماً بأنه تم تخصيص جزء من هذه المنحة لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة (1) ميجاواط في محطة الزارة ماعين.

وثمن وزير المياه والري جهود العاملين في سلطة المياه WAJ والقائمين على إدارة هذا المشروع والذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه والذي سيتم تشغيله من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية وفقاً لعقد FiDiC Gold Book والذي يتضمن أعمال الإنشاءات والتشغيل لمدة سنتين، وذلك تنفيذ لاستراتيجية المياه الوطنية NWS (2023-2040) والتي تتضمن مؤشراً يخص زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 10% لغاية عام 2025 علماً بأن هذا المشروع سيساهم بنسبة طاقة متجددة تقدر بـ 2.5% والتي بدورها ستساهم في استدامة خدمات المياه؛ علماً بأن فاتورة الكهرباء تشكل عبئاً على قطاع المياه والتي تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وعلى الصعيد الوطني.

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