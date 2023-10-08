الملك للرئيس المصري: أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد جلالته في الاتصال، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
ولفت جلالة الملك إلى أن هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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