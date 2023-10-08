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ولي العهد يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

10/8/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة البخيت \ العبادي، بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت.









وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء، عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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