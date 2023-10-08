ولي العهد يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

ولي العهد يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت
التاريخ
10/8/2023 2:24:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة البخيت \ العبادي، بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء، عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
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