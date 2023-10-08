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لقاء استقطابي لحزب تقدُّم في الهاشمية بالزرقاء

10/8/2023 2:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد حزب تقدُّم جلسته الاستقطابية في مدينة الهاشمية في محافظة الزرقاء استكمالاً لسلسلة جلساته المُنفّذه وذلك بحضور نخبة من أبناء المجتمع المحلي .

وشهدت الجلسة تفاعلاً من قِبل المشاركين من خلال طرح العديد من الأسئلة التي أجابت عليها نائب الأمين العام لحزب تقدُّم رانيه صبيح تمثّل ذلك بالإشادة بحماس شباب الزرقاء بالانخراط بالعمل الشبابي لتعلّم كل ما هو جديد يساهم بالتطور.

وبينت صبيح أن حزب تقدُّم جاء انبثاقاً من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأهمية قانون الأحزاب ودور الشباب الفاعل إلى جانب ما يوليه برنامج من رعاية واهتمام لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين السيدات والشباب عبر تدريبات منظّمة . وما سيعمل الحزب على دراسته من التحديات التي تواجهها القطاعات وما تتطلبه من إنفاق.

بدورها تطرّقت عضو المكتب السياسي / رند الخزوز بالحديث حول حزب تقدُّم باعتباره حزب برامجي داعم لفئة الشباب باعتبارهم أساس التغيير وحرصه على تقديم ورش تُعنى بتمكين الشباب .

وحول أهمية دور الأحزاب أشار عضو المكتب السياسي د.علاء عبابنة أن دور الأحزاب هو دور محوري في إدارة العملية السياسية ودورها المُستقبلي في إدارة العملية السياسية . ومن هنا فإن حزب تقدُّم هو حزب برامجي يُحاكي الواقع من خلال نهج برامجي مُنظّم .

وحول دورة المرأة اضافت عضو المكتب السياسي عبير النجار بأهمية دورها في المشاركة لصنع القرار السياسي وبأنّ حزب تقدُّم يشجع دورة المرأة الفعّال أينما كان موقعها .
















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