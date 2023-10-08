الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس عباس موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين.
وشدد جلالته خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، والدفع نحو ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. -(بترا)
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