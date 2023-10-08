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تقرير: نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين

10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء الهجمات العسكرية التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" صباح اليوم الأحد -وفقا لتقرير غير رسمي- إن هناك 750 إسرائيليا في عداد المفقودين دون مزيد من التفاصيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه سمع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان، وأوضحت أن منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك اشتباها في تسلل طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاه مستوطنة نتيفوت، وأضافت أنه تم تفعيل صافرات الإنذار للاشتباه في تسلل المسيّرة، وقالت القناة الإسرائيلية إن سكان مستوطنة أشكول أفادوا بتسلل مسلحين فلسطينيين مجددا إلى المستوطنة، لافتة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى هناك.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.
وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في غزة، قائلا في بيان إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.
وارتفعت حصيلة العملية التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلا و1864 جريحا، بحسب هيئة البث الرسمية.
في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

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