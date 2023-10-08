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مقتل 3 إسرائيليين في الاسكندرية على يد شرطي مصري

10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، بمقتل 3 إسرائيليين في هجوم استهدف سياحا من دولة الكيان في الاسكندرية بمصر.


وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني مصري، قوله إن فردا من الشرطة فتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الأسكندرية وقتل إسرائيليين اثنين.


وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، حدوث إطلاق نار على حافلة تقل إسرائيليين في الاسكندرية.

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