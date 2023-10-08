مقتل 3 إسرائيليين في الاسكندرية على يد شرطي مصري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، بمقتل 3 إسرائيليين في هجوم استهدف سياحا من دولة الكيان في
الاسكندرية بمصر.
وكانت وسائل
إعلام نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني مصري، قوله إن فردا من الشرطة فتح النار على فوج سياحي
إسرائيلي في الأسكندرية وقتل إسرائيليين اثنين.
وأكدت القناة 14
الإسرائيلية، حدوث إطلاق نار على حافلة تقل إسرائيليين في الاسكندرية.
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