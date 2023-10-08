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معركة طوفان الأقصى.. التطورات لحظة بلحظة ومقتل 650 إسرائيليا

10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 370 والمصابين إلى 2200.

* الاحتلال يُحدّث إحصائية قتلاه ومصابيه برصاص مقاتلي العبور الكبير لفلسطين المحتلة.. 650 قتيل و2048 مصاب.

*وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 15 إسرائيليا على يد مسلحين توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.

* الإعلام العبري: 70 مستوطنا اختفت أمس آثارهم في حفل "حقل الطبيعة" وجدوا في ساحات مفتوحة بنتيفوت يختبئون من مقاتلي حماس".

*الاحتلال سمح بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه قتلوا خلال "طوفان الأقصى"، ليصل عدد من نشرت أسماؤهم 44.

*المتحدث باسم كتائب القسام: تمكنا خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.

*القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 4 مسلحين ولا يوجد رهائن في السيارة المخطوفة قرب عسقلان.

*إلغاء نحو 300 رحلة مرتبطة بمطار بن غوريون على خلفية الأوضاع في إسرائيل.

*وسائل إعلام إسرائيلية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين بكيبوتس ماغن في غلاف غزة.

*تعزيزات عسكرية من الدبابات والمجنزرات الثقيلة يدفع بها جيش الاحتلال إلى الحدود مع غزة.

* القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ 5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.

القسام: مقاتلو الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح وعدد منهم يواصل القتال حتى اللحظة.

*إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة.

*تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.

*بولندا ترسل طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعايها

*رئيس الوزراء الفرنسي: الخطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها إلى تل أبيب.

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