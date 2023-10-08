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عباس يوجه بإرسال مساعدات إلى غزة

10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الامكانيات المتاحة لإغاثة أبناء قطاع غزة.

وقال عباس، إن "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم".
وأكد أن "غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن ابناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.

MENAFN08102023000072011014ID1107208263

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