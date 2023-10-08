عباس يوجه بإرسال مساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الامكانيات المتاحة لإغاثة أبناء قطاع غزة.
وقال عباس، إن "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم".
وأكد أن "غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن ابناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.
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