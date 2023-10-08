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قبل بيان القسام.. مكتب نتنياهو: أكثر من 100 أسير ومفقود إسرائيلي في غزة

10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عدد الأسرى والمفقودين من الإسرائيليين في قطاع غزة تجاوز الـ 100.

ويأتي هذه الإعلان قبل ما توعدت بنشره كتائب القسام حول أعداد المفقودين والأسرى الإسرائيليين الذين أسروا في معركة طوفان الأقصى.

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