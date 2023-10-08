قبل بيان القسام.. مكتب نتنياهو: أكثر من 100 أسير ومفقود إسرائيلي في غزة

قبل بيان القسام.. مكتب نتنياهو: أكثر من 100 أسير ومفقود إسرائيلي في غزة
التاريخ
10/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عدد الأسرى والمفقودين من الإسرائيليين في قطاع غزة تجاوز الـ 100.
ويأتي هذه الإعلان قبل ما توعدت بنشره كتائب القسام حول أعداد المفقودين والأسرى الإسرائيليين الذين أسروا في معركة طوفان الأقصى.
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