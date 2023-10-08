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الكابينت الإسرائيلي يصادق رسميا على قرار الحرب

10/8/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قرر المصادقة على بند الحرب.
وأجرى الكابينت الذي اجتمع اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل ابيب، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.
وقال نتنياهو" نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية"

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