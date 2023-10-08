الكابينت الإسرائيلي يصادق رسميا على قرار الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قرر المصادقة على بند الحرب.
وأجرى الكابينت الذي اجتمع اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل ابيب، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.
وقال نتنياهو" نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية"
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