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رئيس كولومبيا: لن يهنأ أطفال إسرائيل بالنوم ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيون

10/8/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على أن أطفال إسرائيل لن يهنأوا بالنوم بسلامٍ ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيون بسلام، حسبما جاء في منشور لبيترو على حسابه بمنصة "إكس"، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعليقاً على التوتر الإسرائيلي الفلسطيني القائم.
أرفق بيترو تدوينته بصور أطفال فلسطينيين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية. وقال: "السبيل الوحيد لكي ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام هو أن ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام، والسبيل الوحيد كي ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام هو أن ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام".

كما شدد الرئيس الكولومبي على أن الحرب لن تحقق ذلك الأمل المنشود، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سلام يحترم الشرعية الدولية وحق الشعبين في العيش الحر. وأشار إلى الصور التي نشرها قائلاً: "هذه الصور لأطفال فلسطينيين قُتلوا على يد الاحتلال غير الشرعي لأراضيهم".

منذ إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، هجماتها على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة المحاصر فجر السبت، يلفت الرئيس الكولومبي الانتباه إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

كما نشر بيترو صوراً أرشيفية للنكبة والخريطة التي توضح مسار احتلال الأراضي الفلسطينية على مر السنين، رغم تعرضه لإساءات من حسابات مدعومة إسرائيلياً. وطالب بيترو في منشور سابق، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

انتقاد إسرائيل الرئيس الكولومبي
في وقت سابق انتقد سفير إسرائيل في بوغوتا، غالي داغان، الرئيسَ الكولومبي؛ لعدم إدانته الهجمات التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، ضد إسرائيل من قطاع غزة المحاصر.

حيث طالب داغان في تصريح لمجلة سيمانا الكولومبية، حكومة بوغوتا برفع صوتها بقوة ضد "الإرهاب". وأضاف أنه لا يرى صحةً في كلام الرئيس الكولومبي، الذي قال: "لا يوجد فرق بين الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".

تابع داغان: "من الصعب للغاية إيجاد قاسم مشترك بين هذين الحدثين، ونأمل من دولة صديقة لإسرائيل، أن تدين بشدة ووضوحٍ الهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء في إسرائيل".

رد الرئيس الكولومبي على تصريحات السفير الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس" قال فيه: "رد حكومتي ما كان ليتغير سواء أدى الإرهاب إلى مقتل أطفال أبرياء في كولومبيا أو في فلسطين".

كما أضاف: "أطلب من إسرائيل وفلسطين أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام الذي يسمح بوجود دولتين حرتين وذواتي سيادة وشعبين".

في خطابه أمام مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، اقترح بيترو على العالم عقد قمتين للسلام لحل المشاكل المستمرة في أوكرانيا وفلسطين. -عربي بوست

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