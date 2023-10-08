رئيس كولومبيا: لن يهنأ أطفال إسرائيل بالنوم ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على أن أطفال إسرائيل لن يهنأوا بالنوم بسلامٍ ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيون بسلام، حسبما جاء في منشور لبيترو على حسابه بمنصة "إكس"، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعليقاً على التوتر الإسرائيلي الفلسطيني القائم.
أرفق بيترو تدوينته بصور أطفال فلسطينيين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية. وقال: "السبيل الوحيد لكي ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام هو أن ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام، والسبيل الوحيد كي ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام هو أن ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام".
كما شدد الرئيس الكولومبي على أن الحرب لن تحقق ذلك الأمل المنشود، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سلام يحترم الشرعية الدولية وحق الشعبين في العيش الحر. وأشار إلى الصور التي نشرها قائلاً: "هذه الصور لأطفال فلسطينيين قُتلوا على يد الاحتلال غير الشرعي لأراضيهم".
منذ إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، هجماتها على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة المحاصر فجر السبت، يلفت الرئيس الكولومبي الانتباه إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
كما نشر بيترو صوراً أرشيفية للنكبة والخريطة التي توضح مسار احتلال الأراضي الفلسطينية على مر السنين، رغم تعرضه لإساءات من حسابات مدعومة إسرائيلياً. وطالب بيترو في منشور سابق، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
انتقاد إسرائيل الرئيس الكولومبي
في وقت سابق انتقد سفير إسرائيل في بوغوتا، غالي داغان، الرئيسَ الكولومبي؛ لعدم إدانته الهجمات التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، ضد إسرائيل من قطاع غزة المحاصر.
حيث طالب داغان في تصريح لمجلة سيمانا الكولومبية، حكومة بوغوتا برفع صوتها بقوة ضد "الإرهاب". وأضاف أنه لا يرى صحةً في كلام الرئيس الكولومبي، الذي قال: "لا يوجد فرق بين الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".
تابع داغان: "من الصعب للغاية إيجاد قاسم مشترك بين هذين الحدثين، ونأمل من دولة صديقة لإسرائيل، أن تدين بشدة ووضوحٍ الهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء في إسرائيل".
رد الرئيس الكولومبي على تصريحات السفير الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس" قال فيه: "رد حكومتي ما كان ليتغير سواء أدى الإرهاب إلى مقتل أطفال أبرياء في كولومبيا أو في فلسطين".
كما أضاف: "أطلب من إسرائيل وفلسطين أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام الذي يسمح بوجود دولتين حرتين وذواتي سيادة وشعبين".
في خطابه أمام مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، اقترح بيترو على العالم عقد قمتين للسلام لحل المشاكل المستمرة في أوكرانيا وفلسطين. -عربي بوست
اقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: جنسيات أجنبية بين الذين أسرتهم“حماس”
MENAFN08102023000072011014ID1107208260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.