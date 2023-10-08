نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين

نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين
التاريخ
10/8/2023 2:23:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين العميد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.
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