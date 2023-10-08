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نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين

10/8/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين العميد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.

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