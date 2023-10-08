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غالانت يتعهد برد إسرائيلي في غزة يغير الواقع لأجيال

10/8/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة "سيظل في الأذهان طوال الخمسين عامًا القادمة وستندم حماس على أنها بدأت ذلك".
وأوضح غالانت، الذي زار أوفاكيم حيث وصل مسلحو حماس السبت واحتجزوا إسرائيليين كرهائن: "لقد تغيرت قواعد الحرب، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً، سيغير الواقع لأجيال ".
وأضاف: "سنشل غزة كما لم نشهده من قبل. قواعد الحرب تغيرت، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً سيغير الواقع لأجيال".

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