700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة

700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
10/8/2023 2:23:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في الأحداث الجارية في غزة، إلى 700، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2156 وفق القناة 12 العبرية.
وأكدت القناة العبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن من بين الجرحى 20 حالة حرجة جداً، و 330 حالتهم خطيرة. -(بترا)
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