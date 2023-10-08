Sunday, 08 October 2023 11:25 GMT

700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة

10/8/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في الأحداث الجارية في غزة، إلى 700، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2156 وفق القناة 12 العبرية.
وأكدت القناة العبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن من بين الجرحى 20 حالة حرجة جداً، و 330 حالتهم خطيرة. -(بترا)

MENAFN08102023000072011014ID1107208256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث