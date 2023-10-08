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مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

10/8/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






آلان ديلوتافو* - (مودرن ديبلوماسي) 18/9/2023
بصفتنا جنس "الإنسان العاقل"، فإننا نقف في قمة السلسلة الغذائية، لكننا غير متسامحين. إننا نريد أن نلتهم كل ما يمكننا رؤيته، ولدينا ذلك الوهم غير العقلاني بالعظمة لأننا المفترس الوحيد المتبقي. لكن الفريسة والمفترس هما الشيء نفسه.
* * *
بعد الاستماع إلى أفكار يوفال هاراري عن الإنسان العاقل، استوعبت، بمنظور جديد، حالة إنسانيتنا. أدركت بعمق أننا آخر الأنواع البشرية حقا. كان أقرب أقربائنا ومنافسينا، "إنسان نياندرتال"، قد كف عن الوجود منذ فترة طويلة. وإذن كيف يمكننا، بصفتنا ‏‏الـ"هومو سابينز" ‏ (الحكماء)، أن نضمن بحكمة رفاهية ومستقبل جنسنا البشري؟ يبدو السؤال عاما جدا -أو حتى غير ذي صلة بالنسبة للكثيرين، بالنظر إلى أن الحياة اليومية على الأرض ما تزال مستمرة على الرغم من أهوال الحروب ودمار الكوارث ونذر نهاية العالم.
ولكن دعونا لا نستخف بالقدرات والميول المدمرة لجنسنا البشري، التي ربما تكون قد لعبت دورا مهما في زوال "إنسان نياندرتال"، والتي يمكن أن تهدد وجودنا نحن أيضا.‏
‏أصبحت الحياة على كوكب الأرض الآن متعددة الأوجه وأكثر تعقيدا مما كانت عليه عندما كنا ما نزال نتعايش مع كوكبنا إلى جانب الأنواع البشرية الأخرى. فقد تحولت ثنائية "نحن وهم" القديمة لتصبح "بيننا" الحديثة والمعقدة بطريقة تنطوي على مفارقة؛ ثم تحول ذلك إلى "نحن مقابل نحن". لقد أصبحنا النوع البشري الوحيد المتبقي -لكننا النوع الوحيد المتبقي الذي يريد أن يدمر نفسه من أجل ما يعتقد أنه خدمة المصلحة الذاتية.
لدى تأمل الآثار المترتبة على كوننا الجنس البشري الوحيد المتبقي على كوكب الأرض، خلُصت إلى المبادئ الآتية التي ينبغي أن تحكم علاقاتنا الدولية.‏
‏كنوع بشري واحد يعيش على كوكب واحد، ينبغي اعتناق:‏
‏مبدأ التعايش‏
‏إن لنا جميعا الحق في التعايش السلمي والمنتج على كوكب الأرض من دون عزل الآخرين بسبب التنوع الظاهري والسطحي، مثل الموقع الجغرافي، ولون البشرة، والأيديولوجية الاجتماعية، والثقافة؛ أو بسبب الإدارة الاستغلالية للموارد، وطنيا أو خارجيا.
مبدأ البقاء المتبادل‏
‏لا يمكننا البقاء على قيد الحياة من دون سلامة النظام البيئي البشري. الحياة البشرية هي نظام بيئي متعدد الأبعاد. وهي لا تستطيع الاستمرار والازدهار بميزة أو خاصية واحدة في مكان واحد فقط. إنها تستلزم التنوع العالمي والتبادلية. لكي يبقى جنسنا البشري على قيد الحياة، يجب أن تقوم علاقاتنا على البقاء العالمي المتبادل.‏
مبدأ الازدهار المشترك‏
‏لا يمكننا أن نزدهر في معزل عن نظام الحياة العالمي. سوف يؤثر انحدار ودمار موقع جغرافي واحد أو عرق واحد أو سمة طبيعية واحدة على النظام البيولوجي المجتمعي الكوني بأكمله. وعلى النقيض من ذلك، فإن ازدهار موضع واحد، أو عرق واحد، أو سمة طبيعية واحدة، بالتشارك مع أخريات، سوف يساعد النظام البشري بأكمله على الازدهار.
مبدأ المنافسة التنموية‏
‏لدينا كل من الميل الكامن إلى النوبات المدمرة، والميل إلى المنافسة التنموية. وغالبا ما تؤدي العلاقات الدولية القائمة على النوبات المدمرة في نهاية المطاف إلى أزمات عالمية. أما العلاقات العالمية القائمة على المنافسة التنموية فتدفع حضارتنا إلى التقدم. وكل تقدم في مجال مختلف، على الرغم من أنه لن يكون هو نفسه، يكمل مسيرة التقدم بأكملها.
‏مبدأ الحماية المشتركة للموطن
‏لدينا موطن واحد فقط؛ موئل واحد لجنسنا البشري ليمارس فيه العيش والازدهار؛ ونحن عائلة بشرية واحدة. ولن يؤدي السماح لعناصر هذا الموطن بالاضمحلال إلى انحطاطنا فقط؛ إنه سيأخذنا إلى المخاطرة النهائية بفقدان بقائنا نفسه.‏
بصفتنا جنس "الإنسان العاقل"، فإننا نقف في قمة السلسلة الغذائية، لكننا غير متسامحين. إننا نريد أن نلتهم كل ما يمكننا رؤيته، ولدينا ذلك الوهم غير العقلاني بالعظمة لأننا المفترس الوحيد المتبقي. لكن الفريسة والمفترس هما الشيء نفسه. وليس من السذاجة تحديد ما يمكن وصفه بأنه بناء نظري مثالي. ولكن دعونا نقبل أيضا حقيقة أن العوامل الأكثر تأثيرا في علاقاتنا الدولية هي إما استغلالية على المستوى التجاري، أو غازية على مستوى الأيديولوجيا. وهذه العلاقات ليست مستدامة ولا مفيدة عالميا -لأنها خير محسوب مخصص للفوائد المؤقتة التي تجنيها قلة قليلة. وسوف يمكِّننا مبدأ تقديم الصالح العام من الرؤية أكثر لما هو أبعد من حالتنا الحالية ومحاولة ضمان رفاهية ومستقبل جنسنا البشري.

*آلان ديلوتافو Alan Delotavo: يحمل درجة الدكتوراه من جامعة بريتوريا. كاتب وباحث مستقل من كندا. كان أستاذا مساعدا في العلوم الاجتماعية ورجل دين سابقا قبل أن يصبح علمانيا. لديه خلفية في الدراسات الأنثروبولوجية متعددة التخصصات وفي الدين والأخلاق، وقدم أوراقا علمية في المؤتمرات الدولية. يركز حاليا على التحليل الاجتماعي والسياسي البديل وإعادة تسمية المجتمع.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Principles of International Relations as Homo Sapiens

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