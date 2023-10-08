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الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

10/8/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 29 أيلول (سبتمبر) 2023

يناقش توماس دي فال، في مقابلة معه، تشابك المصالح والمخاطر في سياق المعارك الأخيرة في الإقليم المُتنازع عليه.
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توماس دي فال باحث أول في مركز كارنيغي-أوروبا، مختصص في شؤون أوروبا الشرقية والقوقاز. وهو مؤلف لكتب عدة حول المنطقة، من بينها "القوقاز: مقدمة" The Caucasus: An Introduction، (منشورات جامعة أكسفورد)؛ و"الكارثة الكبرى: الأرمن والأتراك في ظل الإبادة الجماعية"، Great Catastrophe: Armenians and Turks in the Shadow of Genocide، (منشورات جامعة أكسفورد، 2015)؛ وحول نزاع ناغورنو-كاراباخ، "الحديقة السوداء: أرمينيا وأذربيجان بين السلم والحرب" Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War، (منشورات جامعة نيويورك، الإصدار الثاني 2013). كما شارك مع كارلوتا غال في تأليف كتاب بعنوان "الشيشان: مأساة في القوقاز" Chechnya: Calamity in the Caucasus، (منشورات جامعة نيويورك، 1997)، الذي فازا عنه بجائزة جايمس كاميرون للتقارير المتميزة. وقد أجرى "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" مقابلة مع دي فال في أواخر أيلول (سبتمبر) لمناقشة انتصار أذربيجان في إقليم ناغورنو-كاراباخ، وتداعيات ذلك على المنطقة الأوسع. وفي ما يلي نص المقابلة:
مايكل يونغ: لقد راقب أناس كثر في العالم العربي وإيران عن كثب التطورات التي شهدها إقليم ناغورنو-كاراباخ. ما السبب في ذلك برأيك؟ وبعبارة أخرى، من أي نواحٍ تعد أحداث القوقاز امتدادا لسياسات الشرق الأوسط؟
توماس دي فال: كنا في السابق ننظر إلى النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ضمن سياق أوروبي. فقد كانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي الوسيط الأساسي، وكانت لروسيا والدول الغربية مصالح على جانبَي النزاع. أما تركيا، فقد دعمت أذربيجان، لكنها أرادت في الوقت نفسه التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع. وكانت لإيران مصالح أيضا، لكنها هامشية للغاية. لكن حرب العام 2020 غيرت جميع هذه المعادلات. فقد قدمت تركيا دعمها العسكري الكامل لأذربيجان، وهو ما شكل خطوة حاسمة في تحقيق الانتصار على الأرمن. ونشرت روسيا قوات لحفظ السلام في الإقليم، وانهارت الصيغة التي اقترحتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتم تهميش الغرب.
في هذا السياق، اختلط حابل النزاع بنابل الديناميات الأوسع في الشرق الأوسط. فبدأت إيران بدعم أرمينيا بشكل أكبر بسبب قلقها من إمكانية بسط أذربيجان وتركيا سيطرتهما الكاملة على حدودها الشمالية. أما إسرائيل فتدعم أذربيجان في الوقت الراهن، ربما بسبب العامل الإيراني. يُضاف إلى ذلك أن باكستان تزود أذربيجان بالأسلحة، في حين أن الهند تزود أرمينيا بها.
يونغ: تحدث مراقبون عن واقع أن روسيا سمحت للقوات الأذرية بالتقدم في ناغورنو-كاراباخ، معتبرين في ذلك إشارة إلى أن الكفة في موسكو تميل لصالح باكو. هل توافقهم الرأي، وما التداعيات الجيوسياسية الأوسع إذا كانت روسيا قد وقفت بالفعل، وبصورة ضمنية، إلى جانب أذربيجان؟
دي فال: لطالما كانت أذربيجان ماهرة في لعبة التفاعل بين روسيا والغرب، مقنعةً كل طرف بأنه شريك مفيد، لأسباب مختلفة بطبيعة الحال. خلال الأسبوع الفائت، ظهر على نحو سافر كيف عمد الرئيس الأذري، إلهام علييف، إلى تقديم تطمينات إلى شركائه الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بأنه لن يلجأ إلى استخدام القوة، لكنه ما لبث أن فعل عكس ما قاله. من الواضح أن هناك صفقة جانبية مع موسكو، إذ لم تحرك قوات حفظ السلام الروسية ساكنا ولم تقم موسكو بإدانة الهجوم، وسرعان ما سيطرت أذربيجان على ناغورنو-كاراباخ. وبعد ذلك تدخل الروس للتفاوض بشأن وقف إطلاق نار كان في الواقع بمثابة استسلام كامل للطرف الأرميني في الإقليم. وشكل ذلك انتصارا ساحقا للأذريين، ولكن سيتعين عليهم تحمل عواقب هذا التحول القوي نحو روسيا وبعيدا عن الغرب.
أما المسألة الثانية فتتعلق بجمهورية أرمينيا، إذ يطالب الروس علنا بإقالة رئيس وزرائها نيكول باشينيان من منصبه نظرا إلى انحيازه الكبير إلى الغرب. ويبدو أن لدى باكو وموسكو وأنقرة أجندة مشتركة لإرغام يريفان على القبول بشروطهما لشق طريق بري وفتح خط سكة حديد عبر الأراضي الأرمينية إلى إقليم ناخيتشيفان الأذري، على ألا يتمتع الطرف الأرميني سوى بحد أدنى من السيطرة وأن يتولى حرس الحدود الروس مهمة الحراسة. وسيتم توجيه تهديدات مُبطنة باستخدام القوة إن لم تقبل أرمينيا بذلك. ويحتمل أن تكون هذه هي الجبهة المقبلة للنزاع التي ستضطر الحكومات الغربية إلى التعامل معها. فجأة، بات على الغرب الاضطلاع بدور المدافع الأخير عن أرمينيا، فيما أصبحت إيران، لسخرية القدر، تجلس في مقعد الاحتياط.
يونغ: ثمة في الولايات المتحدة وإسرائيل من يدعمون أذربيجان لأنهم يرون في ذلك وسيلة لزعزعة استقرار إيران، التي تقطنها شريحة كبيرة من الأذريين الذين عبروا في الماضي عن مشاعر مؤيدة للحكم الذاتي. هل هذه الحسابات واقعية؟ وكيف يمكن أن تؤثر نجاحات أذربيجان، المدعومة من تركيا، على الوضع في إيران؟
دي فال: هذا صحيح. هناك الكثيرون الذين ينظرون إلى المنطقة من منظور روسيا أو إيران. وكان جون بولتون من ضمن هذه المجموعة لفترة من الزمن، حين كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، وقد حاول أن يجعل جهود الوساطة في النزاع تتمحور حول إيران. وقد استخدم الأذريون ذلك لمصلحتهم، فتمكنوا من استمالة الكثير من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. لكنني أرى أن هناك أشخاصا من ذوي الآراء المتزنة في باكو الذين يدركون أن زعزعة الاستقرار في إيران قد تنطوي على مخاطر، وأن الإيرانيين لديهم أيضا أوراق ضغط قادرة على زعزعة الاستقرار في أذربيجان، مثل رجال الدين الشيعة أو بعض أفراد أقلية التاليش.
يونغ: تتعرض الحكومة الأرمينية إلى انتقادات لاذعة محليا لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لمساعدة الأرمن في إقليم ناغورنو-كاراباخ. ما الدروس التي يمكن أن تستقيها أرمينيا من الكارثة الأخيرة في المنطقة؟
دي فال: سوف تعيش أرمينيا حالة من الاضطرابات لفترة طويلة. فخسارة ناغورنو-كاراباخ تشكل أكبر هزيمة وصدمة للأرمن منذ سقوط مدينة كارس في أيدي الأتراك في العام 1920. بل إن الأمر أكبر من ذلك على الأرجح. وكما ذكرت سابقا، سيحاول كثيرون التخلص من باشينيان، لكنني آمل بأن تكون هذه هي لحظة التضامن والوقوف في صف واحد، بدلا من تراشق الاتهامات والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

*مايكل يونغ: محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في "مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط".

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