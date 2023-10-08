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وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور الناتو الحربي في الفوضى الليبية

10/8/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






غريغوري شوباك*‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت)27/9/2023
‏كان التدخل العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي في ليبيا في العام 2011 حلقة في سلسلة الأحداث التي أدت إلى مأساة الفيضانات الشهر الماضي.‏
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‏تقوم وسائل الإعلام ‏‏الإخبارية بتصنيع القبول والموافقة‏‏، وإحدى الطرق التي تفعل بها ذلك هي تصنيع فقدان الذاكرة -سوف يجعل دفن الآثام السابقة لحكومة من السهل بيع أفعالها الآثمة المستقبلية.
‏كانت الفيضانات الكارثية التي أطلقتها "العاصفة دانيال" على ليبيا، والتي قتلت ‏‏ما وصل إلى 10.000‏‏ شخص، كارثة طبيعية وكارثة من صنع الإنسان أيضا. وفي الأسبوع الذي تلا العاصفة، ذكر جزء كبير من التغطية الإعلامية "الحرب" كسبب لعدم تجهيز البلاد للتعامل مع الكارثة.
‏ومع ذلك، كان النقاش الإعلامي حول مساهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ما أصبح حرب ليبيا الأبدية شبه معدوم. ويجعل تورط الناتو الوثيق -وإن كان بالوكالة- في الحرب الحالية في أوكرانيا من هذا الإغفال أكثر إدهاشا.‏
يمكن إرجاع زمن الحرب في ليبيا المعاصرة إلى شباط (فبراير) 2011، عندما تطورت الاحتجاجات التي ثارت ضد حكومة معمر القذافي إلى نزاع مسلح. في الأيام الأولى من القتال، ‏‏ضخمت‏‏ ‏‏وسائل الإعلام‏‏ الأميركية الادعاءات بأن القوات الجوية الليبية كانت تقصف المتظاهرين، على الرغم من تصريحات كبار مسؤولي البنتاغون بأنه "لا يوجد ‏‏أي تأكيد على الإطلاق" لحدوث مثل هذا القصف.
‏كما اتهمت وسائل إعلام غربية وسياسيون غربيون القذافي بتنفيذ مذبحة جماعية ممنهجة ضد المدنيين، وبأنه يعتزم فعل المزيد من الشيء نفسه -خاصة مع تقدم القوات الحكومية نحو بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة. وفي هذا المناخ، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 في آذار (مارس) 2011، الذي أذن باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية المدنيين الليبيين.‏
فسر حلف شمال الأطلسي القرار ‏-بطريقة مريبة ومشكوك فيها- على أنه يمنحه الحق في الإطاحة بالحكومة الليبية. وبعد ذلك قامت قوات الحلف -في المقام الأول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة- بتنفيذ ‏‏حوالي‏‏ 9.700 طلعة جوية وإسقاط أكثر من 7.700 قنبلة دقيقة التوجيه خلال حملة قصفها التي استمرت سبعة أشهر. ‏
‏ولم يضمن ذلك القصف النصر النهائي للثوار فحسب، الذين كانوا في الغالب مجموعة متباينة من الميليشيات المحلية والقبلية، والمقاتلين الإسلاميين، والجنود الساخطين، الذين وحدتهم فقط معارضتهم للقذافي (الذي ‏‏سهلت‏‏ غارة جوية لحلف شمال الأطلسي وفاته). لقد قتل أيضًا أعدادًا كبيرة من ‏‏المدنيين الذين‏‏ ادعت قوات الحلف أنها تقصف لتحميهم، وتُركت ليبيا من دون حكومة عاملة (ومكّن التدخل، إضافة إلى ذلك، من وصول عشرات الآلاف من قطع الأسلحة التي ضمتها ترسانة حكومة القذافي إلى أيدي المتمردين في جميع أنحاء ليبيا ومنطقة الساحل وخارجها، لا سيما في ‏‏سورية‏‏).‏
خلال معظم الفترة التي مرت منذ الإطاحة بالقذافي، عانت ليبيا من حرب أهلية شهدت انقسام البلاد بين فصيلين متنافسين مدججين بالسلاح، يدعي كل منهما أنه الحكومة: الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في الشرق؛ وحكومة "الوفاق الوطني" التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في الغرب.‏
‏لا يوجد دليل على أن قصف الناتو أسهم بشكل مباشر في انهيار السدود التي تسببت في الفيضانات الكارثية في درنة (على الرغم من ‏‏أن الحرب أوقفت‏‏ أعمال إعادة التأهيل التي كانت تقوم بتنفيذها شركة بناء تركية). ومع ذلك، لا شك في أن تدخل الناتو أسهم في تدمير الدولة الليبية والنسيج الاجتماعي للبلد، مما ساعد على جلب سنوات من الحرب التي كانت إحدى نتائجها عدم القدرة على صيانة البنية التحتية الحيوية في البلد.
ومع ذلك، كان هذا السياق غير مرئي تقريبا في تغطية وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية للفيضانات الأخيرة في ليبيا -حتى في تلك التقارير التي حددت "الحرب" كعامل يساعد على تفسير حجم الكارثة.‏
‏استخدمتُ قاعدة البيانات الإخبارية "فاكتيفا" Factiva للبحث في المواد المنشورة في صحف "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"الواشنطن بوست" -التي يمكن قول إنها الصحف الوطنية الثلاث الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة- في الفترة بين يوم الأحد 10 أيلول (سبتمبر)، وهو اليوم الذي غمرت فيه المياه مدينة درنة، والسبت 16 أيلول (سبتمبر). وبحثت عن كلمات "ليبيا" وتنويعات مختلفة من "الفيضان"، مثل "غمرت" وما شابه، وحصلت على 67 نتيجة، الغالبية العظمى منها يُفترض أنها تقارير إخبارية "موضوعية" أكثر من كونها مقالات افتتاحية. وقد احتوت 40 منها على كلمة "حرب"، لكنّ 3 منها فقط هي التي استخدمت أيضا مصطلح "الناتو"، أو ما يعادل 7.5 في المائة فقط من المحتوى. واحتوت مادتان إضافيتان على كلمات "ناتو" و"ليبيا" و"الطوفان"، ولكن ليس "الحرب"، واستخدمت بدلاً منها كلمة "تدخل" لوصف دور الناتو في الأزمة الليبية.
وهكذا، فإن خمس مقالات فقط -أو 7.4 في المائة- من إجمالي تغطية الأسبوع للفيضانات أشارت إلى الناتو.‏
‏ومن الأمثلة النموذجية للتغطية في تلك المقالات حيث تم ذكر "الحرب" كسبب مساهم في الكارثة الليبية، كان تقرير صحيفة "الواشنطن بوست" الذي أشار إلى أن ليبيا "عصف بها أكثر من عقد من الحرب والفوضى، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، مع عدم وجود سلطة مركزية لدعم البنية التحتية أو وضع خطط لإنقاذ السكان". وفي مكان لاحق، ذكر التقرير أن "ليبيا الغنية بالنفط دمرتها الصراعات منذ سقوط ديكتاتورها منذ فترة طويلة، معمر القذافي، في العام 2011" -مرة أخرى من دون ذكر مساهمة الناتو.‏
وبالمثل، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" ‏‏مقالاً‏‏ يصف ليبيا بأنها "دولة في شمال إفريقيا مزقتها الحرب، ولم تكن مستعدة للتعامل مع العاصفة... وعلى الرغم من مواردها النفطية الهائلة، إلا أن بنيتها التحتية كانت سيئة الصيانة بعد أكثر من عقد من الفوضى السياسية". وفيما يتعلق بأحداث العام 2011، تشير المقالات إلى أن "ليبيا تحملت 42 عاما من الحكم الاستبدادي في عهد العقيد معمر القذافي قبل ‏‏الإطاحة‏‏ به في ثورة العام 2011". وتشير هذه الرواية إلى أن الإطاحة بالقذافي كانت شأنا داخليا بحتا وتحجب تماما الدور الحاسم الذي لعبته حملة الناتو إلى جانب القوات ‏‏المناهضة‏‏ للحكومة، الذي خلق الظروف لمزيد من عدم الاستقرار والحرب.‏
‏ووفقاً للصحيفة‏‏، فإن "الكارثة الطبيعية (في ليبيا) كانت قيد الإعداد منذ عقود -نتيجة لسنوات من الإهمال الرسمي لسدين قريبين خلال فترة النظام الاستبدادي لمعمر القذافي والأزمة السياسية والحرب المستعرة منذ الإطاحة به في ثورة 2011". ويسلط المؤلفون الضوء على الدور الذي لعبته الحرب في تمهيد الطريق للفيضانات، لكنهم يتجاهلون كيف ساعد تدخل الناتو ضد حكومة القذافي على توليد الانهيار المجتمعي والحكومي، وحرب ما بعد القذافي.‏
‏بطبيعة الحال، لا يعني مجرد ذكر حلف شمال الأطلسي بالضرورة أن تكون المادة الإخبارية المعنية قد أعطت القراء صورة دقيقة لما فعله الحلف في ليبيا. على سبيل المثال، تقول ‏‏صحيفة‏‏ "الواشنطن بوست" إن القذافي حكم ليبيا حتى "قتلته قوات المتمردين خلال انتفاضة الربيع العربي المدعومة من حلف شمال الأطلسي". وهذه الصياغة غامضة في أحسن الأحوال: فهي لا تعطي القراء أي معرفة عن الشكل الذي اتخذه "دعم" الناتو لـ"انتفاضة الربيع العربي" في ليبيا. وكان تحليل كتبه إيشان ثارور وظهر في النسخة الإلكترونية من "الواشنطن بوست" ولم يُنشر في النسخة المطبوعة من الصحيفة، أقرب بكثير إلى الهدف عندما قال إن "الوضع الراهن غير المستقر في ليبيا" هو نتيجة للقوى السياسية المحلية في ليبيا و"تدخل الجهات الفاعلة الخارجية. وقد بدأ ذلك بالتدخل الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011".‏
أشارت صحف "نيويورك تايمز" و"وول ستريت" و"الواشنطن بوست" مرارا وتكرارا إلى الصلة بين الفيضانات في ليبيا والنزاع المسلح في البلاد. لكن هذه المنشورات رفضت، مع استثناءات قليلة جدا، الاعتراف بأن حلف الناتو اختار في العام 2011 قصف ليبيا إلى أن تتم الإطاحة بحكومتها. وفي هذا الصدد، فشلت الصحف في تذكير قرائها بأن تدخل الحلف كان جزءا من سلسلة الأحداث التي أدت إلى كارثة الشهر الماضي. وقد يبدو مثل هذا التذكير وثيق الصلة اليوم بشكل خاص في ضوء التنشيط الذي يتم الحديث عنه لحلف الناتو وتوسعه الشمالي بسبب دوره المتنامي في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.‏

‏*غريغوري شوباك‏ Gregory Shupak: يكتب القصة والتحليل السياسي، ويدرِّس في جامعة تورنتو. وهو مؤلف كتاب "القصة الخطأ: فلسطين وإسرائيل والإعلام" The Wrong Story: Palestine, Israel, and the Media، وهو كاتب عمود أيضا في "كانيديان دايمنشن". تظهر كتاباته في صحف ومجلات منها، "فير"، و"الغارديان"، و"جاكوبين"، و"ذا نيشن".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Media completely ignores NATO war role in Libya chaos

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