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البيت الأبيض : بايدن يأمر بدعم إضافي لإسرائيل

10/8/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن- أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ" دعم إضافي" لإسرائيل ، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بحسب واشنطن بوست .
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية. -(بترا )

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