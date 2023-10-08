البيت الأبيض : بايدن يأمر بدعم إضافي لإسرائيل

البيت الأبيض : بايدن يأمر بدعم إضافي لإسرائيل
التاريخ
10/8/2023 2:23:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واشنطن- أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ" دعم إضافي" لإسرائيل ، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بحسب واشنطن بوست .
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية. -(بترا )
MENAFN08102023000072011014ID1107208252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.