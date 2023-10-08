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لا يمكن سجن مليوني إنسان دون ثمن

10/8/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






جدعون ليفي

وراء كل ذلك تقف وقاحة اسرائيل. نحن فكرنا بأنه مسموح لنا فعل كل شيء، وأننا لن ندفع في أي يوم ثمن ذلك وأن تتم معاقبتنا على ذلك. وأننا سنستمر في ذلك بدون ازعاج، نعتقل، نقتل، ننكل، نسلب، الدفاع عن المستوطنين الذين ينفذون المذابح، الحج الى قبر يوسف وقبر عتنئيل ومذبح يهوشع، التي جميعها توجد في الاراضي الفلسطينية، وبالطبع الى الحرم – اكثر من خمسة آلاف يهودي فقط في عيد المظلة– واطلاق النار على الابرياء، قلع العيون وتحطيم الوجوده والطرد والسرقة واختطاف الناس من السرير والتطهير العرقي وبالطبع مواصلة الحصار الذي لا يصدق على غزة – وكل شيء سيكون على ما يرام.
سنقوم ببناء عائق مرعب حول القطاع تحت الارض وبتكلفة 3 مليارات شيكل، وسنكون في أمان. سنثق بالعباقرة في وحدة 8200 وعملاء الشاباك الذين يعرفون كل شيء، وهم سيحذروننا في الوقت المناسب. سنقوم بنقل نصف الجيش من غلاف غزة الى غلاف حوارة فقط من اجل تأمين الاعمال الهستيرية لتسفي سوكوت والمستوطنين، وكل شيء سيكون على ما يرام، سواء في حوارة أو في ايرز. تبين أن العائق المحكم والاكثر تكلفة في العالم، يمكن لجرافة عادية أن تدمره بسهولة عندما يكون هناك دافع كبير لفعل ذلك. ها نحن نرى أنه يمكن اجتياز هذا العائق الوقح بدراجة نارية ودراجة عادية رغم كل المليارات التي سكبت عليه، وكل الخبراء المعروفين والمقاولين الذين زاد ثراءهم.
نحن اعتقدنا بأننا سنواصل التنكيل بغزة، ورمي عليها فتات الاحسان على شكل بضع عشرات من آلاف تصاريح العمل في اسرائيل. قطرة في بحر. ايضا هذه التصاريح مشروطة دائما بحسن السلوك. حتى الآن يتم ابقاء القطاع مثل السجن. سنصنع السلام مع السعودية والامارات، والفلسطينيون سيتم نسيانهم الى أن يتم محوهم، كما يريد عدد كبير من الاسرائيليين. سنواصل احتجاز آلاف السجناء الفلسطينيين، من بينهم ايضا سجناء بدون محاكمة، معظمهم سجناء امنيون، ولن نوافق على مناقشة اطلاق سراحهم حتى بعد عشرات السنين التي قضوها في السجن. سنقول لهم بأنه فقط بالقوة سيرى سجناؤهم الحرية. اعتقدنا أننا سنواصل الصد بوقاحة لكل حل سياسي، فقط لأنه لا يناسبنا الانشغال في ذلك. وكل شيء سيستمر بالتأكيد كما هو الى الأبد.
مرة اخرى تم الاثبات بأن الامر ليس هكذا. بضع مئات من المسلحين الفلسطينيين اقتحموا الجدار ودخلوا الى اسرائيل بصورة لم يتخيل أي اسرائيلي بينه وبين نفسه بأنها ممكنة. بضع مئات من المسلحين الفلسطينيين اثبتوا أنه لا يمكن سجن مليوني شخص الى الأبد دون أن يجبي ذلك ثمنا باهظا. مثلما أن الجرافة الفلسطينية القديمة مزقت أمس الجدار الاكثر احكاما من أي جدار آخر، هكذا ايضا مزقت القناع الوقح لاسرائيل وغطرستها، ومزقت ايضا التفكير بأنه يكفي أن نهاجم بين حين وآخر غزة بالحوامات الانتحارية وبيعها لنصف العالم من اجل الحفاظ على الأمن.
اسرائيل شاهدت أمس صور لم تشاهدها طوال حياتها. سيارات عسكرية فلسطينية تتجول في مدنها. راكبو دراجات من غزة يدخلون من بواباتها. هذه الصور يجب أن تمزق قناع الوقاحة. الفلسطينيون في غزة قرروا بأنهم مستعدون لدفع كل ثمن مقابل لحظة حرية. هل يوجد لذلك أي جدوى؟ لا. هل اسرائيل ستستخلص الدرس؟ لا.
أمس تحدثنا عن مسح احياء كاملة في غزة وعن احتلال القطاع وعن معاقبة غزة "كما لم يتم عقابها في أي يوم". ولكن غزة لم تتوقف عن تلقي العقاب من اسرائيل منذ العام 1948، ولا حتى للحظة واحدة. 75 سنة من التنكيل، والاسوأ من كل ذلك مرة اخرى ينتظرها. التهديد بـ "تسوية غزة" يثبت فقط أمر واحد وهو أننا لم نتعلم أي شيء. الوقاحة هنا من اجل البقاء حتى بعد أن دفعت اسرائيل ثمنا باهظا.
بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الاكبر عما حدث، ويجب عليه دفع الثمن. ولكن هذا لم يبدأ به ولن ينتهي بعد ذهابه. الآن يجب البكاء بمرارة على الضحايا الاسرائيليين، وايضا على غزة يجب أن نبكي. غزة التي معظم سكانها هم لاجئون نتيجة ما فعلته اسرائيل؛ غزة التي لم تعرف يوما واحدا من الحرية.

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