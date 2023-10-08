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حماس غيرت قواعد اللعب

10/8/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







شلومي الدار
لعشرات السنين قمت بتغطية ما يحدث في غزة وصعود حماس وسيطرتها على القطاع من خلال انقلاب عسكري وفرض نظام اصولي وشمولي فيها. في أي يوم لم أستخدم اوصاف بذيئة أو لغة الشارع. لكن للاسف بعد أن سمعت رؤساء المستوى السياسي والامني يعدون بأن حماس فتحت باب جهنم على غزة (كما قال قائد الادارة المدنية غسان عليان)، أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (العدو سيدفع ثمنا لم يعرف مثله)، فلا توجد أمامي أي طريقة اخرى لطيفة وواضحة اكثر لقول ما سأقوله، وأنا مضطر لاستخدام كلمات اكثر دقة لوصف الوضع الحالي الذي فرضته هذه المنظمة على اسرائيل في يوم السبت، 7 تشرين الاول 2023. المقارنة بين الهجوم الحالي المفاجئ وبين حرب يوم الغفران هي أمر مطلوب. نظرة اسرائيل لأنور السادات بعد صدمة يوم الغفران لم تكن نفس النظرة المستخفة التي تعودت على النظر بها قبل الحرب. ونظرة اسرائيل "لحماس" لن تكون نفس النظرة بعد الصدمة. قادة حماس، اسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف وغيرهم، ليسوا من الاشخاص المنمقين الذين ينشغلون بـ "تك تك"، وبالتصريحات المليئة بجنون العظمة أو بالرحلات عديمة المسؤولية في ارجاء العالم على حساب المواطنين الخاضعين لحكمهم.
هجومهم المفاجئ تم التخطيط له جيدا قبل اشهر، اذا لم يكن خلال سنين، حماس لم تعد منظمة تختطف الاسرائيليين وتقوم بقتلهم واخفاء مكان دفنهم (ايلان سعدون وآفي ساسبورتس). أو حماس التي تقوم بتنفيذ العمليات الانتحارية (الانتفاضة الثانية). حماس لم تعد منظمة لمقاتلين رغم أنه من المريح لها جدا تصنيفها هكذا. هذه منظمة لها جيش يتكون من آلاف الجنود المدربين والمملوئين بالدافعية. لديهم انضباط حديدي والاستعداد للموت "من اجل غزة". جنود كانوا اطفالا كبروا على واقع توجد فيه فقط حماس وجولات قتال وعدم الأمل. هم لا يعرفون أي واقع أو أي مصطلحات اخرى. بعد "لا اله إلا الله هناك حماس، حماس، حماس، التي من اجلها ايضا يجدر ومطلوب التضحية.
الضيف والسنوار وغيرهم عرفوا جيدا بأنه بعد الهجوم على البلدات الاسرائيلية على طول غلاف غزة واطلاق الصواريخ على اسرائيل، سيغيرون قواعد اللعب وينتقلون الى عقيدة القتال العسكري. ومن اجل ضمان بقائهم وبقاء حركتهم بعد الهجوم "البطولي"، حسب تعبيرهم، قاموا بتدريب جنودهم على اعطاء اولوية عليا لعملية الاختطاف: اختطاف وجلب الى غزة كل اسرائيلي يصادفهم بعد اقتحام الجدار. جنود، مدنيون، شباب، شيوخ، نساء، رجال واطفال، لا يهم. اكبر عدد ممكن. المخطوفون هم سلاح يوم الدين الذي سيدافع عن غزة وعن كل الحركة عندما ستهدد اسرائيل باحتلال القطاع واسقاط حكمهم.
صحيح أنه حتى كتابة هذه السطور ينشرون في غزة عن اكثر من 50 أسيرا، والصور التي تأتي من هناك في الشبكات الاجتماعية فظيعة وتفطر القلب. الاسرائيليون المخطوفون هم بوليصة التأمين لحماس. اذا تجرأت اسرائيل على البدء في عملية عسكرية واسعة فهم سيردون بالصور وافلام فيديو، مشكوك فيه أن يستوعبها المواطنون في اسرائيل: هل بعد عملية واحدة كهذه تستطيع القيادة في اسرائيل وبحق أن تصمد مرة اخرى أمام العدسات وأن تثرثر بجمل بأسلوب "الانتقام لدماء طفل صغير" أو "نحن لن نتوقف الى أن نقوم بمحو غزة" أو "نحن سنحولها الى كراج لوقوف السيارات"؟. هل حقا سنسمح بإعدام الاسرائيليين بأسلوب داعش.
في اليوم الذي اختطف فيه جلعاد شليط بدأ اهود اولمرت، الذي كان في حينه رئيس الحكومة، في عملية "امطار الصيف". وخلال اسبوع قتل نحو 500 فلسطيني. اولمرت قال في حينه بغطرسة إن "صاحب البيت اصيب بالجنون". مفهوم "الجنون" الذي استخدمه مع وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس، أبعد اطلاق سراح شليط وزاد ثمنه وأبقى الدفع المبالغ فيه لنتنياهو – بعد ست سنوات. لا يوجد لاسرائيل اليوم، التي هي ليست مثلما في ذلك الوقت، المزيد من الترف للتصرف كصاحب بيت مجنون أو تصفية قادة حماس. قضية تصفية احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي التي اوقفت في حينه الانتفاضة الثانية لا يمكن أن تتكرر. عندما تقوم حماس باحتجاز الكثير من المواطنين الاسرائيليين فانه لا يوجد امام اسرائيل أي خيار سوى الفهم بأنها توقفت عن أن تكون القوة الاكبر في المعادلة.
حماس لن تُهزم ولن يتم اسقاطها، لا في الغد ولا في الاشهر القريبة القادمة. هي التي ستملي المعركة والمفاوضات ايضا. هي ستدير نتنياهو والكابنت وحكومة اليمين المطلقة التي ملأت اسرائيل بوهم أنه يوجد لديها حلول سحرية بالقوة للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. ايضا المعارضة ستضطر الى تقويم خطها بسبب القلق على حياة مواطني اسرائيل. في الساعات القريبة القادمة وفي الايام والاسابيع القادمة حماس ستنشر افلام فيديو سيكون لها تأثير كبير. هذه ستكون لحظات صعبة وقاسية وسيتم نقشها في الوعي الاسرائيلي بكونها لحظة من لحظات الاهانة والعجز الكبيرة التي عرفناها في حياتنا. هذه ستكون ايام أو اسابيع أو اشهر فيها ستضطر اسرائيل ايضا الى أن تستيقظ. قصف محطة توليد الكهرباء في غزة أو تدمير البنى التحتية المدنية غير ممكن، أي عملية قصف أو أي عملية يقوم بها صاحب بيت مجنون ستعرض للخطر مخطوف آخر.
الامر الذي يجب على اسرائيل أن تغيره، بالتأكيد هذا لن يكون سهلا، هو طريقة تفكيرها. نحن لا نتعامل مع شخص غبي أو مع مجموعة اشخاص متعطشين للدماء. الحقيقة القاسية هي أننا نتعامل مع عدو، قادته اذكياء ومخادعين، ويؤسفني القول بأنهم اكثر حكمة وذكاء وتصميم من القيادة في اسرائيل الآن. عملية كبيرة سيتم وقفها، غزة لن تجوع وحماس لن تسقط بهذه السرعة. من لم يسقطهم من قبل وسمح لهم بالتقوي والتعزز وقام بتحويل الشيكات المليئة بالاموال لهم، هو الذي يقف الآن امام الواقع الفظيع الذي سيتحول الى صدمة وطنية جديدة، لا تشبه أي شيء مما عرفناه في السابق. وجه يحيى السنوار المبتسم هو واصدقاءه سنضطر الى رؤيته كثيرا في الاشهر القريبة القادمة، ولن نستطيع فعل أي شيء اكثر من القول "خسارة أننا لم نقم بتصفيتهم من قبل".

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