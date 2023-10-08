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أربعة وجوه لقصور اكتوبر

10/8/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






ناحوم برنياع

ثلاثة ونصف مليار شيكل كلف العائق في غزة. من فوق الأرض، من تحت الأرض، جساسات، كاميرات، وكله آخر كلمة. (السبت) في يوم الامر، مع نشوب الحرب، انهار، أصبح سورا من ورق. ليس العائق هو المذنب؛ الناس هم المذنبون، قال لي (السبت) احد المسؤولين عن إنشائه. عندما لا يكون احد يراقب واحد لا يطلق النار – فلا وجود للعائق. أمس بعد الظهر رفع سلاح الجو 40 طائرة من أنواع مختلفة فوق العائق، كل الوقت، كي يسد المعبر من غزة الى إسرائيل ومن إسرائيل الى غزة. الجهد كان بطوليا، التأخير فظيعا.
في الجيش الإسرائيلي يطلبون في هذه اللحظة وضع القصورات جانبا. يجب ترك رئيس الأركان والجنرالات ليركزوا على القتال. التحقيقات ستأتي بعد ذلك. "صمتا، يطلقون النار"، كتب عميرام نير الراحل في بداية حرب لبنان الأولى. اعتقد انه يوجد الكثير من الحق في هذا التوقيت: لو نجح الجيش الإسرائيلي في تطهر جيوب المهاجمين في بلدات غلاف غزة، فان المهام التي سيتصدى لها في الأيام القادمة معقدة وكثيرة المتطلبات، واولا وقبل كل شيء مشكلة المخطوفين في غزة ومشكلة الردع تجاه الساحات الأخرى. الحرب يجب أن تدار برأس نقي كل ما تبقى أقل الحاحا.
لكن الاعفاء الذي اعطي للجنود لا يتضمن ملايين الإسرائيليين الذين تابعوا امس، دهشوا وتخوفوا، للحرب التي لم يعدهم لها احد. في نظري، 7 أكتوبر 2023 كانت إهانة عظمى، إهانة لم يشهد لها الجيش الإسرائيلي المثيل في كل سنواته. وسأشرح: الإهانة الأولى كانت استخبارية. مرة أخرى، مثلما في 1973، رأت المنظومة كل المؤشرات الدالة لكنها استنتجت بغرورها بأن هذه مجرد مناورة، تدريبات عابثة؛ الثانية كانت السهولة التي تجاوز فيها مقاتلو حماس العائق؛ الثالثة كانت السهولة التي عادوا فيها الى غزة، مع عشرات الرهائن؛ الرابعة هي البطء الذي رد به الجيش الإسرائيلي على التوغل. يتجول عشرات المخربين في معسكر مدرعات وكأنهم يتجولون في بيوتهم ولم توجد مروحية هجومية تطلق عليهم النار.
ستقولون: قصور يوم الغفران كلف عددا اكبر بكثير من الضحايا، بلا تشبيه. هذا صحيح، بالطبع. لكن في غفران 1973 واجهنا اكبر الجيوش العربية، وليس منظمة من الدرجة الثانية. ومن الحرب الأليمة إياها خرج سلام يصمد حتى اليوم، بعد 50 سنة من وقف النار. من الصعب ان نرى في هذه اللحظة ما هو الخير الذي سيخرج من الحرب الحالية.
فضلا عن التفاصيل، كانت الدهشة مما بدا كسلسلة طويلة من القصورات. اعترف: شعرت فجأة باني لا أعيش في إسرائيل التي افتخر بها بل في الصومال.
في 2006، بعد اختطاف حزب الله للجنديين، حولت طائرات سلاح الجو الضاحية الشيعية في بيروت الى جزر خراب. كان القصف ناجعا. الحرب استمرت. ظاهرا، مطلوب ضربة مشابهة في غزة: لا مانعا عملياتيا لفعل هذا. السؤال هو ما هو الهدف الذي سيتحقق من قصف ارض في غزة. تعبنا من المحاولات المتكررة لتلقين حماس الدرس من خلال القصف من الجو. اذا كان الحدث أمس علمنا شيئا ما عن حماس، فقد علمنا بان منظمة هذه غير قابلة للترويض.
والاساس، مصير عشرات الرهائن، أطفال صغار، نساء، شيوخ وجنود، معلق في الهواء. قصف مكثف لن يحسن فرصهم للعودة الى الديار بسلام. حماس يمكنها دوما ان ترفعهم الى الاسطح كدرع بشري. باختصار: القصف هو ما اعتاد الجيش على عمله، رد الفعل الشرطي، لكن مشكوك أن تكون فيه جدوى.
الخيار الثاني، هو اختيار المفاوضات. في صفقة شاليط حرر نتنياهو 1.027 معتقلا مقابل جندي أسير واحد. الثمن المعاد كان قاسيا، وثمة من يقول اقسى من الاحتمال. كم معتقلا ستطلب حماس تحريرهم مقابل عشرات الاسرى؟ الصفقة ستعطي حماس انتصارا واحدا آخرا. والاساس، ستوجه ضربة قاسية، ضربة إضافية، الى الردع تجاه ايران وحزب الله، وستضعف السلطة اكثر فأكثر. الخيار الثالث هو الخروج الى عملية برية. أربع فرق انزلها الجيش الإسرائيلي الى الجنوب لم تخرج للدفاع عن بلدات غلاف غزة – خرجت كي تنضم الى عملية برية، اذا ما وعندما تتخذ القيادة السياسية القرار. معظم الجمهور سيؤيد عملية كهذه في بدايتها. بعد ذلك ستطل الأسئلة: ما الذي سيحصل بعد يوم من الاحتلال، اذا بقينا سننزف هناك، اذا خرجنا فماذا نكون فعلنا. هل نحن نعتزم ان نصفي في اثناء الاحتلال كل سلسلة قيادة حماس؟ من سيأتي مكانهم؟
يتوقع الجمهور هذه المرة الحسم وليس جولة أخرى. هل هذا ما يريده نتنياهو؟ في كل سنواته في الحكم دفع بحماس قدما على حساب السلطة، بسياسة فرق تسد وتهدئة بكل ثمن. في الأشهر الأخيرة اعطى حماس كل ما أوصى الجيش باعطائه، عمل لعشرين الف غزي في إسرائيل، توريد متسع، تحويل مال قطري. سموتريتش، وزير نصف الدفاع في حكومته، قال مؤخرا ان حماس هي ذخر والسلطة هي عبء. فهل نتنياهو مستعد لان يغير القرص؟
يوجد عندي سؤال آخر، يزعجني منذ سنين. القبة الحديدية هي ابتكار رائع، انقذ حياة مئات الإسرائيليين. واضح ماذا كان سيحصل لنا لو لم تكن لنا قبة حديدية: بشكل لا مفر منه كنا سنخرج الى معركة حاسمة تجاه حماس، بما في ذلك احتلال غزة. الا يحتمل ان يكون كل ما حققناه في القبة الحديدية كان تأجيلا لبضع سنوات لحسم لا مفر منه؟ أفلا نفعل في المستقبل ما كان يتعين لنا ان نفعله منذ زمن ولم نفعله؟
للحدث في غزة توجد معان سياسية وحزبية بعيدة الأثر. وزنها سيتبين في المستقبل. انتصار حماس هو بشرى سيئة للصفقة السعودية. اذا كان مئات القتلى في غزة وأولئك الذين سيقتلون في الأيام القريبة القادمة لا يميت الصفقة فانهم سيدخلونها الى التجميد العميق. الخوف من حرب متعددة الساحات، في الشمال، في الضفة، في القدس وفي غزة يقلل أكثر فأكثر مجال المناورة العسكرية.
يئير لبيد اقترح امس على نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ تقوم على أساس الليكود، يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي وعلى تجميد شامل للتشريع من مصنع الحكومة الحالية. الاقتراح جيد للبيد وجيد للدولة. مشكوك ان يكون بوسع نتنياهو ان يقبل به. الوداع لسموتريتش وبن غفير وربما أيضا ليريف لفين وقسم كبير من كتلة الليكود هو ثمن يصعب على نتنياهو ان يدفعه. ومثلما اعترف ذات مرة بنفسه، ان يدفع ثمنا هو أمر صعب عليه.
نتنياهو يعرف أن ليس فقط الناخبون في كابلان يصعب عليهم التسليم بالحدث المهين امس – بل أيضا الناخبين في اوفاكيم، سديروت، نتيفوت وريشون. وعليه فهو يعمل كي يبعد نفسه عن المسؤولية. وجهته الى المستقبل. "ما حصل اليوم"، قال بيان نشره أمس، "لم يشهد في إسرائيل. سأحرص على ألا يحصل هذا أكثر".

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