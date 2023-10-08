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بلدية السرو: تحقيق إنجازات رغم شح الإمكانيات

10/8/2023 2:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حققت بلدية السرو إنجازات ملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث التنمية رغم شح الإمكانيات.

وقال رئيس البلدية الدكتور عامر العودات إن البلدية اتجهت إلى التشبيك والتعاون مع مختلف الجهات المانحة، المحلية الحكومية والمنظمات، لتحسين مستوى الخدمات والإسهام في إحداث التنمية في البلدية.
وأضاف أن البلدية أولت النظافة عناية قصوى، رغم مساحتها الكبيرة من من خلال تعزيز آليات النظافة إضافة إلى الحصول على حاويات جديدة لتغطية كل مناطق البلدية، ما أهلها لتكون من أنظف البلديات على مستوى المملكة.
وبين العودات أن البلدية عملت على تعيين عدد كبيرا من عمال الوطن لتحسين سوية النظافة في البلدية كما تم إضافة مهن فنية لرفد كادر البلدية بالكوادر المؤهلة.
ولفت الى أن البلدية طرحت عطاء خلطات اسفلتية وفتح وتعبيد طرق لتحسين البنية التحتية للطرق.
من جهتهم أبدى مواطنون إعجابهم بأداء كوادر بلدية السرو خلال الدورة الحالية لما شهده المواطنين من خدمات فعلية على أرض الواقع.

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