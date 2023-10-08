العلوم والتكنولوجيا تنظم وقفة تضامنية طلابية لنصرة الأهل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، وقفة تضامنية لنصرة أهلنا في غزة في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقرأ الطلبة المشاركون في الوقفة الفاتحة وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الصامدة، مُدينين ما يحدث في غزة من قتل واعتداءات، ومؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية.
وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة، على وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه لكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
من جهته ثمن مساعدة دور الطلبة في الدفاع عن قضايا وطنهم وأمتهم، لافتًا إلى أن كل ما تقوم به القوات الإسرائيلية، هي محل رفض وشجب وتصدي.
واستذكر الطلبة أيضا شهداء الأردن من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية في الدفاع عن ثرى فلسطين والقدس.
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