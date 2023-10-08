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العلوم والتكنولوجيا تنظم وقفة تضامنية طلابية لنصرة الأهل في غزة

10/8/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، وقفة تضامنية لنصرة أهلنا في غزة في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقرأ الطلبة المشاركون في الوقفة الفاتحة وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الصامدة، مُدينين ما يحدث في غزة من قتل واعتداءات، ومؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية.

وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة، على وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه لكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

من جهته ثمن مساعدة دور الطلبة في الدفاع عن قضايا وطنهم وأمتهم، لافتًا إلى أن كل ما تقوم به القوات الإسرائيلية، هي محل رفض وشجب وتصدي.

واستذكر الطلبة أيضا شهداء الأردن من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية في الدفاع عن ثرى فلسطين والقدس.

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