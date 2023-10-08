Sunday, 08 October 2023 11:23 GMT

أدنى إغلاق لسوق الأسهم السعودية منذ مارس الماضي

10/8/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 168 نقطة عند مستويات 10596 نقطة في أدنى إغلاق منذ مارس الماضي، وبتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 11 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 219 شركة على تراجع.

MENAFN08102023000089011017ID1107208241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث