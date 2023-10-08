أدنى إغلاق لسوق الأسهم السعودية منذ مارس الماضي

أدنى إغلاق لسوق الأسهم السعودية منذ مارس الماضي
التاريخ
10/8/2023 2:19:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 168 نقطة عند مستويات 10596 نقطة في أدنى إغلاق منذ مارس الماضي، وبتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 11 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 219 شركة على تراجع.
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