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وزير الطاقة: المملكة تمتلك القدرات الكافية لتكون مصدرا للهيدروجين النظيف

10/8/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأن المملكة تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مصدرا للهيدروجين النظيف والمنتج والمصدر للكهرباء النظيفة.
وأشار إلى أن السعودية تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة"، أن نجاح هذه المشاريع سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ولفت إلى أن السعودية تبنت نهجا شاملا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، منوهين بضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.
وشدد المشاركون على أهمية تعاون الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تُعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها.
وأعبروا عن أملهم في أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.
وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية أن يبدأ العالم بالتفكير بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة، التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدًا عن التأثير على البيئة.
وجاء ذلك، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ"أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"، بمشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ووزير التغير المناخي الباكستاني أحمد إسلام.

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